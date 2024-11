Verirrt: Warten auf Square Enix’ Kingdom Hearts Missing-Link

Square Enix hat das GPS-basierte Kingdom Hearts Missing-Link auf ein unangekündigtes Datum verschoben. Anfang 2022 wurde es vorgestellt, aber es dauert wohl noch eine Weile.

Warten auf Kingdom Hearts Missing-Link

Nun gibt es keinen angepeilten Zeitraum mehr, im Unterschied zu seinem zuvor geplanten Veröffentlichungsfenster für Ende 2024. “Während wir uns auf den Start unseres Spiels vorbereitet haben, haben wir die schwierige Entscheidung treffen müssen, die Veröffentlichung zu verschieben“, heißt es in einem Tweet vom offiziellen Twitter-Account des Spiels. “Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen Spielern, die sich auf die Veröffentlichung gefreut haben. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld. Bitte freuen Sie sich auf weitere Informationen.” Kingdom Hearts Missing-Link wird für iOS und Android verfügbar sein. Wie wir bereits berichteten, soll es GPS-basiert und wie Pokémon Go ablaufen – wär das was für euch?