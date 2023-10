Kingdom Hearts Missing-Link wird ein GPS-basiertes Handyspiel, erstes Video online

Das GPS-basierte Action-RPG Kingdom Hearts Missing-Link wird 2024 für iOS und Android starten, kündigte Square Enix an.

Worum geht’s in Missing-Link?

Sehr viel ist seit der Ankündigung noch nicht bekannt, aber ein erstes Teaser-Video soll zumindest einen Vorgeschmack auf das kommende Spiel geben. Es wird irgendwann 2024 für iOS und Android erscheinen, wird GPS-basiert sein – also so wie Pokémon Go, Monster Hunter Now und Konsorten – und höchstwahrscheinlich free-to-play sein. Ein Gratis-Kingdom Hearts nehme ich persönlich gerne mit, auch, wenn es noch ein wenig zu warten gilt. Interessierte in den richtigen Regionen können sich ab sofort bis zum 19. November über die offizielle Website des Spiels für einen geschlossenen Beta-Test anmelden. Hier der neue Teaser zu Kingdom Hearts Missing-Link für euch: