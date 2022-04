iOS- und Android-Titel Kingdom Hearts: Missing Link angekündigt

Während des 20-jährigen Jubiläums der Kingdom Hearts-Serie enthüllte Square Enix neben Kingdom Hearts 4 ein neues Spiel mit dem Titel Kingdom Hearts: Missing Link.

Mehr zu Kingdom Hearts: Missing Link

Der Titel befindet sich noch in der Entwicklung, so dass es Unterschiede zwischen dem Video und dem Endprodukt geben kann. Im Gegensatz zu Kingdom Hearts: Dark Road wird Missing Link Stimmen und einen 3D-Look haben. Kingdom Hearts: Missing Link findet in Scala ad Caelum statt. Ihr dürft die weitläufigen Straßen der Stadt erkunden, indem ihr einfach herumlauft oder Gebäude erkundet. Das Kampfsystem scheint den Kingdom Hearts-Spielen auf Konsolen zu ähneln, die eher actionbasiert als rundenbasiert sind. Der Trailer zeigt eine Vielzahl von Magie und Fähigkeiten, die ihr gegen eure Feinde einsetzen dürft.

Dieses Spiel erschien erstmals bei der Veranstaltung zum 20-jährigen Jubiläum von Kingdom Hearts, die in Tokio stattfand. Im selben Video zeigte Square Enix auch einen Trailer zum neuen Haupttitel der Serie. Sora wird wieder als wichtigster spielbarer Protagonist zurückkehren, und es wird in der Tokio-ähnlichen Stadt Quadratum stattfinden. Kingdom Hearts: Missing Link befindet sich in der Entwicklung, und der geschlossene Beta-Test für das Handyspiel wird 2022 beginnen. Es wird auf iOS- und Android-Geräten herauskommen, ist aber auf bestimmte Regionen beschränkt. Mal sehen, was daraus wird und wann wir unsere Hände darauf legen dürfen – hier noch das komplette Video zum 20. Geburtstag der Serie für euch!