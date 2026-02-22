Ups: Demon’s Souls Remake-Studio Bluepoint Games wird geschlossen

Scheinbar aus dem Nichts hat Sony sein Erstanbieter-Studio Bluepoint Games geschlossen, obwohl es richtig gute Spiele machte.

Bye, Bluepoint Games

Denn das Studio war für die Entwicklung des PS5-Starttitels Demon’s Souls Remake bekannt. Infolgedessen werden über 70 Entwickler ihre Arbeitsplätze verlieren, wobei Sony in einer kurzen Unternehmenserklärung nur eine trockene Bemerkung abgibt. Diese Schließung erfolgte, nachdem Sony kürzlich eine „Geschäftsüberprüfung“ durchgeführt hat, obwohl die genaue Begründung noch unklar ist. Sony kommentierte die Angelegenheit nur kurz in einer Erklärung an Bloomberg, in der sie sich bei den Mitarbeitern des Studios bedankten und sie als „unglaublich talentiertes Team“ bezeichneten, das „außergewöhnliche Erfahrungen für die PlayStation-Community geliefert hat“. Die plötzliche Schließung von Bluepoint hat viel Kritik von Fans des Studios hervorgerufen, die die Situation mit der Schließung von Tango Gameworks durch Microsoft verglichen haben.

Obwohl Tango von Krafton vor dem totalen Zusammenbruch gerettet wurde, scheint es, dass Bluepoint für immer verschwinden wird, was einige Spieler nicht erklären konnten: „Warum nicht einfach das Studio wieder unabhängig werden lassen?“ fragten sich so einige. Andere beschuldigten Sonys Management, oder besser gesagt das Fehlen davon, und glaubten, dass Bluepoint einige der talentiertesten Entwickler aller Studios hatte, die unter Sonys First-Party-Dach arbeiteten. Auf jeden Fall ist es sicherlich ein Verlust für Gamer. Bluepoint Games war vor allem für die Arbeit an Remastern und Remakes beliebter Franchises bekannt, die sie mit modernen Standards zum Leben erweckten. Zu den bemerkenswertesten Projekten gehören Uncharted: The Nathan Drake Collection, Shadow of the Colossus Remake und eben der PS5-Starttitel Demon’s Souls Remake.