Pokémon feiert 30 Jahre mit massiven EDM-Events in Los Angeles und London

Zum 30. Jubiläum lässt es die Pokémon Company so richtig krachen und bringt die Welt der Taschenmonster direkt auf die Tanzflächen der EDM-Szene. Im Rahmen der Kampagne „Was ist dein Favorit?“ wurden nun Details zur Eventreihe „Elektrisierende Nacht“ enthüllt. Hier verschmelzen immersive Konzerterlebnisse mit der Nostalgie und Energie von Pokémon. Ihr könnt euch auf exklusive Sets und eine visuelle Erzählkunst freuen, die durch modernste Bühnentechnologie zum Leben erweckt wird.

Marshmello und Alison Wonderland als Headliner

Erstmals geht die Marke eine Kooperation mit internationalen Größen der elektronischen Musik ein. Niemand Geringeres als Marshmello wird als Headliner auf der Bühne stehen, unterstützt von Alison Wonderland im Vorprogramm. Beide Künstler:innen sind selbst bekennende Fans, was die Zusammenarbeit besonders authentisch macht. Ihr dürft euch auf eine audiovisuelle Reise durch fast drei Jahrzehnte Pokémon-Geschichte freuen. Neben der Musik wartet vor Ort zudem exklusives Merchandise auf euch, das nur in begrenzter Stückzahl erhältlich sein wird.

Die Events richten sich an Fans ab 16 Jahren. Wenn ihr live dabei sein wollt, müsst ihr schnell sein, denn die Tickets sind streng limitiert. Am 24. Oktober 2026 macht das Event im Intuit Dome in Los Angeles Station, gefolgt von einer Nacht in der Londoner The O2 arena am 10. November 2026. Der Vorverkauf für London startet am 17. April um 11:00 Uhr über AXS, während ihr für das Event in Los Angeles ab 19:00 Uhr desselben Tages bei Ticketmaster zuschlagen könnt.

Sommer-Highlights für die ganze Familie

Falls ihr es lieber etwas ruhiger angehen wollt oder mit jüngeren Trainer:innen unterwegs seid, hat Pokémon ebenfalls vorgesorgt. Im Sommer 2026 starten die familienfreundlichen „Strahlender Tag“-Events. Diese interaktiven Erlebnisse finden unter anderem in Dresden sowie in Bordeaux, New York City und Mexiko-Stadt statt. Damit wird die Feierlichkeit zu einer globalen Angelegenheit für alle Generationen. Während die Abende den Beats gehören, stehen tagsüber Abenteuer mit euren liebsten Pokémon-Freund:innen im Fokus.

Mehr Informationen und Neuigkeiten zur Kampagne „Was ist dein Favorit?“, die zur Feier von 30 Jahren Pokémon ins Leben gerufen wurde, gibt es unter Pokemon.de/30 sowie auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von Pokémon.