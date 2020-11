Demon’s Souls Test – Ein Remake voller Seele(n)

Demon’s Souls ist die Mutter aller Souls-Spiele. Ja es gab King’s Field, ebenfalls von From Software, davor, aber das ist so etwas wie der Cousin zweiten Grades. Wir gehen damit zum Beginn der Reihe, noch vor Bloodborne und vor Dark Souls, wodurch ein paar Dinge ein wenig anders sind. Macht euch aber keine Sorgen, auch das Remake ist ein knallhartes Rollenspiel mit Seelen als Generalwährung und beinahe alles in diesen Welten will euch auch noch den letzten Knochen im Körper brechen. Schon in diesem ersten Werk bekommt ihr das volle Soulsprogramm. Für Neueinsteiger ist der Titel ebenfalls spannend, da es einige Eigenheiten gibt, die euch das Spielerlebnis ein bisschen erleichtern (aber trotzdem nicht einfach machen).

Alles ist möglich

Im Charaktereditor gibt es nun weit mehr Optionen und es ist sogar möglich ansehnliche Charaktere zu bauen – ein absolutes Demon’s Souls Novum. Dann ist alles wie gehabt, Klasse auswählen, die eure Anfangswerte bestimmen und in die variantenreichen und vielschichtige Welt abtauchen. Wollt ihr einen Ritter in dicker Rüstung und riesigem Schwert? Kein Problem! Ihr könnt aber auch Zauber und Wunder lernen oder mit Bogen oder Armbrust euch ins Gefecht stürzen bzw. mehrere Kombinationen ausprobieren. Die Vielzahl der Nahkampfwaffen ist auch in Demon’s Souls herrlich vielfältig. Äxte, Schwerter, Katana, Keulen, Hämmer, Speere, und vieles mehr. Wenn ihr wollt könnt ihr die nicht nur Zweihändig führen oder mit einem Schild kombinieren, sondern sogar dual wielded herum laufen. Die Waffen unterscheiden sich nicht nur in ihren Rollenspielwerten, sondern haben komplett eigene Angriffsbewegungen. Die hat Entwickler Blue Point allesamt komplett überarbeitet und in 60 FPS fühlen sie sich so gut an wie noch nie. Alles ist butterweich und das gegnerische und auch das eigene Trefferfeedback sind ein Traum.

Ich spüre den Stahl (aber kann ihn noch immer nicht schmecken)

Ich glaube noch nie hat es sich so gut angefühlt einem Gegner das Schild aus der Hand zu schlagen und dann meinen Flügelspeer hinter her zu stoßen. Alles fühlt sich so schön wuchtig und schwer an und jeder Treffer ist eine wohlige Genugtuung. Übrigens ist mit dem Remake der perfekte Zeitpunkt gekommen das Parieren zu lernen, denn auch das fühlt sich mittlerweile großartig an (nicht das ich das gut könnte…). Das liegt vor allem am PS5-Controller und seiner Vibrationsfunktion. Es ist nun fühlbar, ob ich mit einem Hammer gegen einen Skelettgegner schlage oder ob ich mit einem Dolch in einen fleischlichen Gegner steche. Besonders stark vibriert das Gamepad z.B. wenn ich eine Waffe gegen eine Steinmauer krachen lasse. Auch so geht Next-Gen, denn das neue DualSense-Feedback fühlt sich einfach nur gut an.