Unreal Engine 5-Spiel Fort Solis (Sci-Fi-Thriller) erscheint Ende August 2023

Fans von Psycho-Horror sollten sich den 22. August 2023 vormerken, denn an diesem Tag erscheint Fort Solis von Fallen Leaf.

Über Fort Solis

Das Entwicklerstudio Fallen Leaf beschreibt sein Debüt als psychologischen Science-Fiction-Thriller. Das Spiel steckt die Spieler:innen in die Rolle von Jack Leary, einen Ingenieur, der geschickt wurde, um eine entfernte Bergbaubasis auf dem Mars zu untersuchen. Roger Clark, am besten bekannt für seine Rolle als Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2, spricht Leary, mit Troy Baker (The Last of Us, Death Stranding) und Julia Brown (The Last Kingdom, World on Fire), die die Besetzung gelungen abrunden.