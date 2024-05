Epic Games Store: Bis 9. Mai Cat Quest 2 und Orcs Must Die 3 abstauben

Cat Quest 2 , eine Fortsetzung von The Gentlebros’ lustigem gleichnamigen Original, ist ein 2D-Open-World-Action-RPG, das in einem Fantasy-Reich von Katzen und Hunden spielt. Das Spiel erweitert das Original mit mehr Zaubersprüchen, erweiterten Waffenoptionen, einer neuen Charakterwechselmechanik und einem lokalen Koop-Modus. Unter der Bedrohung durch einen anhaltenden Krieg zwischen den Katzen von Felingard und den vorrückenden Hunden des Lupus-Imperiums erzählt das Spiel die Geschichte von zwei Königen, die gegen ihren Willen zusammengebracht wurden, um ihre Throne zurückzuerobern. Spielt als Katze und Hund, während ihr eure Königreiche allein oder mit einem Freund erkundet, und erlebt eine Welt voller Magie und neugieriger Monster.

Das andere kostenlose Spiel für die nächste Woche ist der dritte Eintrag in der Orcs Must Die-Serie von Robot Entertainment, Orcs Must Die 3, und es kann alleine oder in Zwei-Spieler-Koop gespielt werden. Neu in der Serie kommt War Scenarios, das euch gegen die größten Ork-Armeen kämpfen lässt, die jemals zusammengestellt wurden. Montierbare Kriegsmaschinen geben euch die Feuerkraft, um die Eindringlinge zu heben, zu stechen und zu verkohlen, und wir werden auch mehr Orks, Fallen, Waffen und Upgrades finden. Das Game kommt mit der Drastic Steps-Kampagne und kostenlosen Inhalten, einschließlich fliegender Feinde, Kriegswächter und weiterer Werkzeuge für die Zerstörung von Orks. Es gibt sogar den neuen Scramble-Modus, der mit zunehmender Schwierigkeit und finsteren Tricks aufwartet; für jedes Level, das wir überleben, sammeln wir jedoch Modifikatoren, um uns zu wehren.