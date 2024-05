XDefiant: Free-to-Play-Shooter mit Kniff erscheint am 21. Mai 2024

Es hat lange gedauert, aber der große Tag ist endlich fast da: Ubisofts lang erwartetes Free-to-Play-FPS XDefiant startet am 21. Mai 2024.

Über XDefiant

XDefiant wurde 2021 angekündigt und es lief nicht besonders gut: Die erste Reaktion auf nahezu alles war so negativ, dass Ubisoft das Ganze fast ein ganzes Jahr lang unter Verschluss hielt. Eine offene Beta und mehrere Verzögerungen folgten, aber ein versprochener Stresstest im April ging nun gut voran und Ubisoft war anscheinend zufrieden mit dem, was es sah. Der Start beginnt mit einer “Vorsaison”, die sechs Wochen lang mit fünf Fraktionen, 14 Karten und fünf Gameplay-Modi laufen soll: Domination, Hot Shot, Occupy, Escort und Zone Control. Es wird auch eine “Ranked-Mode-Übungs-Playlist” mit 4v4-Wettbewerbsspielen in Domination, Occupy, Escort und Zone Control geben.

Sobald die Vorsaison abgeschlossen ist, wird XDefiant in eine “saisonale Kadenz” rollen, mit neuen Waffen, Karten, Ereignissen und einer neuen Fraktion, die alle drei Monate hinzugefügt werden soll. Schon Beta-Tests im Jahr 2023 weckerten Hoffnungen, dass es tatsächlich gut sein könnte. Ein Teil davon entsteht mit Unzufriedenheit mit dem aktuellen Stand der Online-Shooter-Szene, aber der ehemalige Call of Duty-Kreativstratege Robert Bowling beschrieb XDefiant als “eine Verfeinerung” dessen, was CoD in der ursprünglichen Modern Warfare-Ära so gut gemacht hat. “COD hat sich entschieden, sich von seinen Wurzeln und Ursprüngen zu entfernen, es wurde erweitert, um ein ‘Alles-Shooter’ zu sein”, twitterte Bowling. “XDefiant weiß, was es ist und macht es gut”. Mal sehen, ob das so stimmt – werdet ihr beim Launch dabei sein?