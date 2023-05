Layers of Fear Remake kommt am 15. Juni 2023 heraus

Das Bloober Team hat einen Veröffentlichungstermin für Layers of Fear Remake am 15. Juni bekannt gegeben.

Mehr zum Layers of Fear Remake

Der First-Person-Psycho-Horror-Titel wird am 15. Juni 2023 für PC, PS5 und Xbox Serie veröffentlicht. Es wurde von Bloober Team und Anshar Studios gemeinsam entwickelt und enthält das ursprüngliche Layers of Fear, seinen Inheritance DLC und Layers of Fear 2, alles wurde in Unreal Engine 5 neu aufgebaut. “Wir bringen ein Franchise zurück, das für uns wirklich etwas Besonderes ist, in einer neuen Form, die den Spielern ein wirklich frisches Spielerlebnis bietet und das ein neues Licht auf die Gesamtgeschichte werfen wird”, sagte Piotr Babieno, CEO des Bloober-Teams, als das Spiel letztes Jahr angekündigt wurde.