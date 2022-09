Übersichts-Trailer zu Sonic Frontiers veröffentlicht: Darum geht’s im Spiel

“Gotta go fast” ist das berühmte Mantra, für das Sonic, den Igel vertreten wird – aber er hat so viel mehr als das. Sonic ist ein Kämpfer, ein Hacker, ein Entdecker, ein Liebhaber, und Sonic Frontiers soll jede Facette des possierlichen Tierchesn erkunden. In einem neuen dreiminütigen Übersichtsvideo beschreibt Sega die Breite und Tiefe der Action und des Abenteuers, das wir im Spiel erleben dürfen. Der Trailer kommt zu einem guten Zeitpunkt, denn das Video ist eine dringend benötigte Zusammenfassung. In der Vergangenheit konnte Sega nämlich nicht recht gut erklären , wie die einzelnen Mechaniken zusammenpassen – das Video versucht, den Job besser zu machen:

Es gibt die primäre „Open Zone“ in der Welt der Starfall Islands, in der ihr die Chaos-Smaragde finden müsst. Sie ist weitläufig und lässt euch den Geschwindigkeitsrausch des Igels erleben, und sie ist hauptverantwortlich für die Geschichte. Findet ihr also die Edelsteine, eröffnet ihr euch mehr Bereiche der Karte und eine Reihe neuer Fähigkeiten. In Sonic Frontiers sind die Zeiten, in denen Sonic keine Attacken außer der Rolle hatte, vorbei – viele der neuen Moves sind überraschend kampforientiert. Zur offenen Welt gibt es auch eine verwüstete Umgebung namens Cyber Space (wohl für die Abwechslung), und generell soll es für alle etwas geben. Am 8. November 2022 sind wir klüger, denn dann wird Sonic Frontiers erscheinen. Holt ihr euch den Titel?