Funko Fusion bekommt Enthüllungstrailer: Koop-Action mit Gewalt?

Dieses Spiel ist das Produkt einer Zusammenarbeit zwischen 10.10 Games und Funko, um Videospiele zu erstellen. Funko Fusion ist eines davon, und anscheinend ist es so konzipiert, dass es “ein Festival der Fangemeinde” ist, wie wir es noch nie erlebt haben. Im Einklang mit diesem Slogan bietet der Reveal-Trailer, der gerade für das Spiel veröffentlicht worden ist – ein Name, der an sich ein bisschen wie eine Droge aus einem Cartoon der 90er Jahre klingt – genug beliebte Franchises in Funko Pop-Form, dass wir definitiv Rückblenden zu Zeiten erhalten, in denen wir einen Laden besucht haben, der zufällig ein paar DVDs oder Comics verkauft, und halt ein paar Hundert Funko-Pops. Wie es halt so ist.

Es gibt Jurassic Park, Nope, Battlestar Galactica, Zurück in die Zukunft und Die Mumie, um nur einige zu nennen. Hot Fuzz, der Simon Pegg-Film von 2007, der aus irgendeinem Grund auch da ist, zusammen mit Shaun of the Dead. Diese sind nur ein paar Hochkaräter neben anderen Franchises wie Invincible und Five Nights at Freddys. In Bezug auf das Gameplay erwartet uns wohl eine normale Koop-Action, und die Figuren gehen teils sehr gewalttätig zu Werke. Dementsprechend ist das Spiel nicht völlig kinderfreundlich, aber dennoch für Jugendliche freigegeben. Funko Fusion erscheint am 13. September 2024 für PC und Konsolen – würdet ihr euch das Game näher ansehen?