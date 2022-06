Sonic Frontiers: Gemischte Reaktionen, aber Release-Termin steht fest

Obwohl Anfang dieses Monats #DelaySonicFrontiers, im Trend lag, wird am Erscheinungstermin von Sonic Frontiers nichts geändert.

Was ist los mit Sonic Frontiers?

Offiziell hat Sonic Team-Chef Takashi Iizuka nun bestätigt, dass Sonic Frontiers trotz wachsender Besorgnis der Fanbase nicht verschoben wird. Im Rahmen eines Interviews sprach Iizuka über die Reaktionen auf das bisher enthüllte Filmmaterial. Bisher hatten die Fans eine Vielzahl von Meinungen zu dem Spiel, von denen viele besorgt waren, wie es sich tatsächlich spielen wird. Wir selbst haben einen ersten Trailer angesehen, der zwar eine große Welt bietet, die aber sehr leer zu sein scheint. Iizuka hingegen ist über diese Tatsache nicht allzu besorgt: “Es ist nicht wirklich überraschend. Wir wissen, dass jeder irgendwie auf die Videos reagiert, die er gesehen hat, und weil er nicht versteht, was dieses neue Gameplay ist, vergleicht er es irgendwie mit anderen Spielen, die er bereits kennt.”

Angeblich ist sich das Team sämtlicher Kommentare bewusst, denn die Leute wissen einfach noch nicht, worum es in diesem Titel gehen soll. Iizuka wiederholte auch das Verkaufsargument des neuen “Open Zone”-Formats, das das Spiel verwendet. “Dieses neue Spielsystem selbst ist etwas, das es in keinem anderen vergleichbaren Titel wirklich gibt, also hoffen wir wirklich, dass wir von hier bis zum Start wirklich erklären können, was Open-Zone-Gameplay ist.“ Zudem stützt sich der Teamchef auf die Ergebnisse von internen Spieletests, denn „viele Leute sagten, dass sie viel Spaß hatten, sie haben das Spiel wirklich genossen.” Mal sehen, ob das nur Sega-intern so ist oder ob sich auch andere mit dem Titel anfreunden werden können!