Ubisoft Forward findet am 10. Juni 2024 statt, wie das Summer Game Fest

Ubisoft hat bestätigt, dass es seine jährliche Ubisoft Forward-Veranstaltung am 10. Juni abhalten wird. Was erwartet uns da?

Mehr zur Ubisoft Forward

Zum zweiten Mal in Folge wird der Showcase in Los Angeles, Kalifornien, in der gleichen Woche wie das Summer Game Fest stattfinden. Das Summer Game Fest wird am 7. Juni mit einem Live-Event zurückkehren. Darauf folgen die SGF Play Days, ein rein eingeladenes Medien- und Influencer-Event in der Innenstadt von Los Angeles, das vom 8. bis 10. Juni von iam8bit produziert wird. Day of the Devs: Die SGF Edition wird unmittelbar nach dem Live-Showcase des Summer Game Fest am 7. Juni online per Livestream präsentiert.