tink hat ab sofort die Sonos Beam (Gen 2) im Angebot

Interesse an einer Sonos Beam (Gen 2)? Der Smart-Home-Händler tink hat sie ab sofort im Angebot. Lest hier mehr über das Heimkinosystem, über das wir bereits berichteten!

Über die Sonos Beam (Gen 2)

Fall in love: Herbstzeit ist Streaming-Zeit. Es sich zu Hause gemütlich machen, relaxen und das Couch-Potato-Dasein in vollen Zügen genießen. In kaum einer anderen Jahreszeit wird Komfort so zelebriert wie im Herbst. Serien und Filme stehen als treuer Binge-Watching-Kompagnon zur Seite und ebnen gepaart mit Soundbars den Weg zum Heimkino der Extraklasse. Mit der neuen kompakten smarten TV-Soundbar Sonos Beam (Gen 2) mitten im Geschehen sein und 3D-Sound Erlebnisse mit Dolby Atmos erleben. Die Sonos Beam (Gen 2) ist zu einer UVP von 499 Euro in den Farben Weiß oder Schwarz in limitierter Auflage auf tink.at verfügbar.

Verregnete Herbsttage sind prädestiniert fürs Zuhause bleiben. Füße hochlegen und abschalten haben in Kombination mit Unterhaltung oberstes Credo. Das Entertainment-Angebot an Serien und Filmen ist Dank zahlreicher Streaminganbieter vielfältig. Für jeden Geschmack ist etwas dabei – auditiver sowie visueller Hochgenuss inklusive. Die Sonos Beam (Gen 2) ist der führende kompakte und kostengünstige Smart Speaker und sorgt dafür, dass sich Filmgeräusche so anhören, als wäre man hautnah mitten im Geschehen. Ein überarbeitetes Polycarbonat-Gitter, das präzise perforiert ist, sorgt für großartigen Sound, erscheint im zeitlosen Design und schmiegt sich nahtlos in das Interieur des Zuhauses ein.

Funktion und Angebote

Mit nur zwei Kabeln und den neuen NFC-Funktionen ist die Einrichtung über die Sonos-App einwandfrei und erfolgt in wenigen Minuten. Die neue Beam (Gen 2) zeichnet sich zudem durch eine nachhaltige Verpackung aus unbeschichtetem Papier und einem Karton aus 97 Prozent recyclebarem Papier ohne Einwegplastik aus. Ein Bundle, bestehend aus Sonos Beam (Gen 2) inkl. gratis Google Nest Mini, ist ab sofort und solange der Vorrat reicht in der Farbe Schwarz und Weiß zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 499 Euro (statt 558 Euro) auf tink.at verfügbar. Sound-Aficionados können somit bis zu 59 Euro sparen.

Der Smart Speaker Sonos Beam Gen 2 ist Teil des Sonos Home Sound Systems, das nach Belieben erweitert und in das bestehende System hinzugefügt werden kann. In Kombination mit weiteren Sonos Familienmitgliedern steigert sich die Intensität der smarten Audio-Experience und liefert beeindruckenden Sound (auch Dolby Atmos, passender Fernseher und Inhalt vorausgesetzt) im gesamten Zuhause. Die Sonos Beam (Gen 2) inkl. 2 Stück Sonos One Gen 2 sind als Bundle ab sofort und solange der Vorrat reicht in der Farbe Schwarz und Weiß, zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 899 Euro (statt 957 Euro) auf tink.at verfügbar. Audio-Fans können mit dem Bundle-Angebot bis zu 58 Euro sparen.