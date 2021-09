Ultimative Heimkino-Soundbar: Sonos stellt Beam (Gen 2) vor

Sonos die Beam (Gen 2) mit Dolby Atmos und die Verfügbarkeit von weiteren, hochauflösenden Audioformaten über Amazon Music vor. Lest mehr!

Über die Sonos Beam (Gen 2)

Die neue Beam (Gen 2) sorgt für ein noch besseres Sounderlebnis bei gleicher Größe und wurde in Hinblick auf Sound, Design und Verpackung verbessert. Sie kann ab sofort auf sonos.com vorbestellt werden und ist ab dem 5. Oktober erhältlich. Außerdem kündigt Sonos die Unterstützung von weiteren Audioformaten im Lauf des Jahres an, darunter Dolby Atmos Music und Amazon Music Ultra HD sowie DTS Digital Surround. Diese werden übrigens nicht in Österreich und der Schweiz verfügbar sein. Was kann die kompakte, smarte Soundbar nun tatsächlich?

Die Sonos Beam (Gen 2) ist um 499 Euro erhältlich und kommt in zwei Farben: Schwarz und Weiß. Immersives 3D-Audio, Dolby Atmos-Unterstützung und über 100 Streaming-Services in der Sonos-App erwarten die Käufer:innen. Mit dem Schlagwort Hollywood at Home will Sonos die neue Soundbar ganz oben positionieren. Dafür spricht auch die Fülle neuer Features, die das Gerät auszeichen. 3D Audio mit Dolby Atmos, besserer Sound bei gleicher Größe, ein dem Sonos Arc nachempfundenes Design, ein einfaches Set-up via App wie auch schon bei anderen Sonos-Produkten und eine nachhaltige Verpackung. Hier eine kleine Bildergalerie für euch: