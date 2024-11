TINECO Pure One Station 5 Test: Kabelloser Stabstaubsauger mit Reinigungsstation

Dabei werden alle Komponenten komplett gereinigt, und die Station kümmert sich dank seinem Dura-Cyclone-System darum, dass die Saugkraft stets so wie am ersten Tag bleibt. Ihr besitzt Haustiere? Da fühlt sich der TINECO Pure One Station 5 pudelwohl, denn Haare, Fell, Staub und Partikel werden mühelos eingesammelt, und das Zwei-Kämme-System verhindert das Verwickeln während des Saugens. Es kommt daher auch zu keinen Verstopfungen oder sonstigen Unfällen, und zu guter Letzt erwähnt der Hersteller noch den hauseigenen iLoop Smart Sensor. Dieser passt die Saugleistung an die Menge des eingesaugten Staubs an – das verspricht Effizienz bezüglich der Akkulaufzeit, aber auch die geringste Lautstärke und Leistung, die für das Saugen notwendig ist. Packen wir das Gerät erst einmal aus:

Man kennt es: Besitzer*innen von kabellosen Stabstaubsaugern, wie sie nun in der Moderne angekommen sind, müssen immer wieder den Staubbehälter leeren. Gerade Allergiker*innen sind davon nur mäßig begeistert und freuen sich, wenn das auf ein absolutes Minimum reduziert wird. Hier kommt dann der TINECO Pure One Station 5 ( zur offiziellen Website ) ins Spiel: Er übernimmt euch das lästige Prozedere auf Wunsch immer dann, wann ihr es wollt. Wie sieht das Ganze aus? Der Sauger selbst ähnelt anderen Produkten des Herstellers – doch die Station macht den Unterschied. Ein 2,5 Liter fassender Behälter eliminiert die Notwendigkeit des täglichen Leerens, beziehungsweise das Entleeren nach jedem größeren Saugvorgang.

Schnell saugen und sich dann die Hände nicht schmutzig machen? Der TINECO Pure One Station 5 macht genau das möglich – lest unser Review!

Der erste Eindruck

Nach dem „Zusammenbau“ (eher das simple Zusammenstecken) der Station und des Saugers selbst steht das Produkt dann an dem von euch vorgesehenen Platz. Die Station sorgt nach dem Anschluss an eine Steckdose nicht nur stets für eine volle Ladung des Saugers, sondern auch auf Wunsch für eine Komplettreinigung des Staubsaugers. So wird von der Bürste über die Staubfangeinheit einfach alles mit hoher Leistung abgesaugt. Diese Station ist in Wahrheit recht simpel, denn sie besteht aus einer Halterung für den Stabsauger selbst, einem großen Standby-Knopf (mit dem startet ihr die Reinigung), und dem riesigen Staubbehälter. Er ist transparent und hat auch einen MAX-Indikator, also seht ihr immer, wie viel sich darin befindet und wenn es mal Zeit ist, diesen großen Behälter zu leeren. Cool!

Wesentlich mehr tut sich beim Sauger. Der TINECO Pure One Station 5 besitzt einen kleinen Staubbehälter, den ihr abnehmen könnt. Das müsst ihr allerdings dank seiner Reinigungsstation so gut wie nie! Weiters könnt ihr entweder den großen Aufsatz für Böden, oder aber eine kleinere Düse für zielgenaues, punktuelles Saugen aufstecken. Der doppelte Griff des Stabstaubsaugers ist ergonomisch geformt und erlaubt es euch, sowohl hoch gelegene Flächen als auch Böden ganz komfortabel zu saugen. Zur Steuerung oder Bedienung des Saugers ist nicht viel zu sagen: Der Standby-Knopf am Griff schaltet das Gerät ein und aus, und der Druck auf die ECO/AUTO/MAX-Taste wechselt zwischen ebendiesen Modi durch. Anhand der Lautstärke wisst ihr, in welchem Modus ihr euch gerade befindet.

Wir saugen los!

Bei der ersten Ausfahrt mit dem TINECO Pure One Station 5 fällt im Vergleich zu anderen Stabstaubsaugern auf, dass der Sauger selbst relativ schwer ist. Das ist kein großes Thema, wenn ihr die Böden saugt und euch dabei auf die große Bürste stützen könnt – immerhin nimmt dies einiges vom Gewicht von eurem Handgelenk. Aber wenn ihr die kleine Düse aufsteckt und euch etwa eine Überkopf-Reinigung vornehmt (sagen wir mal, ihr habt Spinnweben in einer Ecke entdeckt), kommt das rasch zum Tragen. Der Sauger hat eine Menge Leistung und auch einen starken Akku im Gepäck, beides schlägt sich allerdings in der gefühlten Wuchtigkeit nieder. Wie gesagt, das ist beim Saugen der Böden absolut kein Thema, aber wird spürbar, sobald ihr das Teil selbst für ein paar Minuten rein in der Hand haltet.

An der Reinigungsleistung selbst gibt es beim TINECO Pure One Station 5 absolut nichts auszusetzen. Denn dank der grünen LED mit 120°-Ausleuchtungswinkel an der breiten Bürste erspäht ihr alles, was größer als 0,02 mm ist, sofort, und wisst, wo ihr noch zu saugen habt. Zudem lässt sich die Bürstenrolle so einstellen, dass auch größere Brösel und Stücke problemfrei eingesaugt werden können. Die Borsten sind rot und blau gehalten, das hat nicht nur einen optischen Effekt. Seine roten Borsten sind weich und schmeicheln sich an Hartböden an, während die blauen Borsten hart sind und aus Teppichen alles herausholen. Dieses duale Design ermöglicht es euch, ohne Wechsel der Bürstenrolle auszukommen – dieses Gerät kommt einfach mit allen Böden klar, die ihr im Alltag so saugen wollt.

Was aufgefallen ist

Allerdings hat diese Konvenienz einen kleinen Haken: Dadurch, dass die blauen Borsten hart sind, erhöht dieser Umstand die Lautstärke auf Hartböden. Das ist aber nur ein kleiner Anteil daran, denn die Bürstenrolle dreht sich recht hochfrequent mit 3000 Umdrehungen pro Minute, was für einen Großteil des Geräuschpegels sorgt. Dass der TINECO Pure One Station 5 selbst auch laut werden kann, ist seiner Power geschuldet – wer im MAX-Modus unterwegs ist, hört ganz eindrücklich, wie sauber es demnächst sein wird! Dies lässt sich aber wiederum ganz einfach beheben, indem ihr in den ECO-Modus wechselt, so bleibt die Lautstärke angenehm niedrig, und im AUTO-Modus überlasst ihr einfach dem Gerät die Kontrolle über die benötigte Power. Kleiner Tipp: Wer öfters saugt, braucht dann weniger Leistung!

Apropos Leistung: Die blaue LED wird lila, wenn gerade Staub erkannt wird, so habt ihr einen optischen Indikator, wie staubig es gerade ist. Ein netter Touch, und es ist schon befriedigend, wenn beim Saugen die Anzeige dann größtenteils blau bleibt! Die angegebenen bis zu 70 Minuten Laufzeit erreicht ihr im ECO-Modus, und das bedeutet schon eine ganz große Fläche, die ihr mit dem TINECO Pure One Station 5 schaffen könnt. Zudem ist die Stationsreinigung sehr cool: Einfach den Stabsauger hineingestellt, den Knopf betätigt, und keine 15 Sekunden später ist alles wieder sauber. Sehr unkompliziert! Etwas bockig hingegen ist das Wechseln der Aufsätze: Der Verschluss hängt hin und wieder ein wenig, das ist kein Beinbruch, aber dennoch erwähnenswert. Wer allerdings nur die Böden reinigt, wird das nie bemerken.

TINECO Pure One Station 5 : Die Technik

Der Hersteller wirbt damit, dass hier keine Wartung erforderlich ist, die Selbstreinigung den gesamten Sauger komplett sauber bekommt, euch bis zu 70 Minuten Laufzeit mit nur einer Ladung erwarten und die Saugkraft bis zu 175 Watt erreicht. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, und als Vergleich in einer anderen Metrik: Die meisten Saugroboter sind mit einer Leistung von unter 8.000 Pa unterwegs, während der TINECO Pure One Station 5 bis zu 23.900 Pa (oder 23,9 kPa) schafft. Daher dürft ihr davon ausgehen, dass wenn ihr mit diesem Stabstaubsauger zu Werke geht, eure Böden tatsächlich sauber sind. Zudem ist auch das leidige Thema des Teppich-Saugens erledigt.

Anstatt sich wie herkömmliche Sauger rein auf die Kraft zu verlassen, kratzen die blauen Borsten der Bürstenrolle auch die lästigsten Haare und Teilchen aus den kurz- und mittelflorigen Teppichen heraus. Dank ZeroTangle-Technologie müsst ihr euch um Verwicklungen keine Gedanken machen, und die Selbstreinigung in der Station erledigt dabei den Rest. Der Akku des TINECO Pure One Station 5 ist abnehmbar, genauso wie die Staubbehälter (0,45 Liter fasst der Sauger selbst, und 2,5 Liter die Station inklusive einem wartungsfreien HEPA-Filter). Allergiker*innen freuen sich, hier nur noch selten selbst Hand anlegen zu müssen – und Folgekosten in Form von Staubbeuteln gibt es auch nicht!