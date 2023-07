Tineco Floor One S5 Test: Wie schlägt sich der kabellose Nass-/Trockensauger?

Der Floor S5 kommt in wesentlich größeren Kiste daher, als der Tineco Pure Air One, den wir zuletzt unter die Lupe genommen haben. Neben dem Hauptkörper gibt es Ersatzteile (zweite Bürstenrolle und zweiter Filter), Reinigungsutensilien sowie eine Ladestation, die wie beim Pure Air One nicht an die Wand geschraubt werden muss, sondern bequem am Boden platziert werden kann.

Nachdem wir vor kurzem den Tineco Pure One Air getestet haben, wollten wir uns nun den beliebten Nass-/Trockensauger Tineco Floor S5 genauer anschauen. Wie sich das gute Stück geschlagen hat, erfahrt ihr in meinem Test.

Inbetriebnahme

Nach dem Auspacken ist vor dem Loslegen. Doch bevor wir den Test startet können, müssen wir das gute Stück einmal zusammenbauen. Der Griff samt Stange wird eingesetzt, der Frischwassertank mit Wasser und Reinigungsflüssigkeit gefüllt und eingebaut. Alles ohne Werkzeug versteht sich. Nun nur noch den Schmutzwassertank zusammenstecken (inkl. Filter) und ebenfalls im Hauptkörper des Saugers verstauen. Alles sehr einfach und intuitiv. Und nun brauchen wir sicher erstmals das Ladekabel, um den Tinecto Floor One S5 aufzuladen, oder?

Nein, das Gerät kommt bereits aufgeladen zu euch nach Hause. Somit könnt ihr gleich loslegen. Apropos Aufladen: Das funktioniert über eine praktische und frei stehende Platte, auf der ihr auch den automatischen Reinigungsmodus aktivieren könnt. Ich finde das sehr praktisch, weil man so Platz spart, das Gerät geordnet verstauen kann und nicht Wandhalterungen montieren muss.

Und ich bleibe gleich beim Aufladen. Während beispielsweise der HomeVac S11 Infinity von eufy gleich mit einem Ersatzakku daherkommt, und so die Laufzeit verlängert wird, gibt es beim Floor One S5 keinerlei Möglichkeiten einen Ersatzakku zu verwenden. Wenn also der Akku leer ist, dann müsst ihr unweigerlich den Reinigungsvorgang unterbrechen. Der Hersteller gibt hier eine Laufzeit von bis zu 35 Minuten an, die in meinem Test – ich muss gestehen, dass ich nicht die Zeit mitgestoppt habe – bei einem kompletten Durchgang in einer rund 80m² großen Wohnung gereicht hat.

Der Testlauf

Ich habe den Nass-/Trockensauger mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert – angefangen vom Aufsaugen von Ketchup, über eine normale Flüssigkeit wie Wasser hin zu einem Mix aus Festem und Flüssigem (die hinuntergeworfene Nudelsuppe meiner Tochter). Alle Aufgaben hat der Floor One S5 bewältigt, aber nicht in der selben Qualität. Es kommt ganz darauf an, ob es sich um einen Fliesenboden mit tiefen Fugen, einen PVC-Boden oder einen versiegelten Holzboden handelt. Bei den letzten zwei genannten Flächen wurden die gestellten Aufgaben hervorragend gemeistert. Bei der Nudelsuppe musste ich zwar ein zweites Mal drübersaugen, aber das war dann schon die größte Hürde. Anders verhielt es sich da beim Fliesenboden mit tiefen Fugen. Hier bleibt vor allem das Ketchup – auch bei langsamen Schieb- und Ziehbewegungen des Saugers zurück. Apropos Rückstände: diese habt ihr auch, wenn ihr ganz knapp an einem Kasten oder einer Wand entlangsaugt. Hier kommt die Bürste nicht ganz zum Rand und auch hier bleiben Rückstände. Hier muss man aber fairerweise erwähnen, dass die Konkurzen hier ähnlich performt.

Was mir sehr gut bei der Handhabung gefällt sind zwei Dinge: Zum Einen zieht der Sauger selbst nach vorne, wodurch Schiebebewegungen nicht mehr nötig sind und zum Anderen die Möglichkeit den Sauger einfach mal aufrecht abzustellen. Das ist äußerst hilfreich, wenn man mal einen Sessel oder eine Pflanze zur Seite stellen will. So spart man sich unnötiges Bücken, um das Gerät wieder aufzunehmen.