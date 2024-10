The Wolf Among Us 2: Warum dauert das so lange?

The Wolf Among Us 2 ist nach wie vor in der Entwicklung, doch es scheint Probleme in der Pipeline zu geben. Was ist da los?

Über The Wolf Among Us 2

Anfang dieser Woche tauchten Gerüchte auf, dass das Spiel mit Entwicklungsproblemen konfrontiert war und kurz vor einer Absage stand. Jetzt hat Telltale Spekulationen zurückgewiesen, dass das Spiel in Schwierigkeiten geraten könnte. „In der Regel kommentieren wir keine Gerüchte und unbegründeten Reddit-Threads”, sagte Telltale. “Aber die Entwicklung von The Wolf Among Us 2 geht weiter und wir freuen uns darauf, mehr über das Spiel mit Telltale-Fans und unserer Community zu teilen, wenn die Zeit reif ist.” Ursprünglich im Februar 2022 angekündigt und zuvor für 2023 geplant, soll die Fortsetzung des ersten Teils nun nach ein paar Screenshots für durstige Fans 2025 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlicht werden.

“Wir haben 2020 mit der Arbeit daran begonnen und sind immer noch entschlossen, die laufende Geschichte von Bigby und dem Rest der Fabletown-Gang zu erzählen”, hieß es in einer Erklärung neben der Verzögerung des Spiels im Jahr 2023. Jamie Ottilie, CEO von Telltale, kommentierte ebenfalls und sagte, dass das Studio für die Entwicklung des Spiels von Unreal Engine 4 auf Unreal 5 umgestellt habe, was “eine ganze Weile” dauerte. Aus gutem Grund: “Wenn wir dieses Spiel herausbringen und es noch nicht fertig ist, werden wir in Fetzen gerissen”, sagte er. “Die Erwartungen sind ziemlich hoch, und wir wollen Zeit, um diese zu erfüllen, und wir wollen stolz darauf sein und wissen, dass ‘hey, das ist das beste Spiel, das wir hätten machen können’.”