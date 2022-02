The Wolf Among Us 2 erscheint 2023 für PC, PlayStation und Xbox

Telltale Games hat, wie angekündigt, nun endlich mehr zu The Wolf Among Us 2 mitgeteilt. Was der große, böse Wolf nun vor hat und wie das Ganze in Action aussieht, seht ihr gleich hier bei uns!

Über The Wolf Among Us 2

The Wolf Among Us 2 findet sechs Monate nach der ersten Staffel statt, noch lange vor der Fables-Comicserie, auf der sie basiert. Bigby Wolf (Adam Herrington) wurde von seiner Rolle als Sheriff von Fabletown von seinem neuen Chef Snow White (Erin Yvette) suspendiert, die stellvertretende Bürgermeisterin geworden ist. Telltale spricht darüber, dass sich ein Großteil der Geschichte darum dreht, dass Bigby seine eigenen Definitionen von Gut und Böse entdecken muss, als er einen Detektiv aus New York City trifft und ihnen bei einem schwierigen neuen Fall hilft. Die Spieler:innen können erwarten, auf zurückkehrende Gesichter und Neulinge zu stoßen, darunter Charaktere aus The Wizard of Oz, wie die Vogelscheuche und den guten alten Tin Man.

Das Spiel wurde in der Unreal Engine anstelle von Telltales alter Gameplay-Engine neu aufgebaut. Telltale hat keine Besonderheiten des Gameplays preisgegeben und nur gesagt, dass alles wie in Staffel eins ablaufen würde, natürlich mit neuen Charakteren. Der Trailer zeigt hauptsächlich Szenen aus Episode 1, und The Wolf Among Us wird aus insgesamt fünf Episoden bestehen. Telltale bestätigte auch, dass die Fortsetzung in voller Produktion ist, nachdem sie die letzten Jahre in der Vorplanungsphase verbracht hatte. 2023 dürfen wir dann The Wolf Among Us 2 auf PlayStation 5, Xbox Serie X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC spielen. Hier noch ein Trailer zum Spiel für uns: