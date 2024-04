The Wolf Among Us 2: Neue Screenshots, frisch von den Telltale Studios

Neue Screenshots für The Wolf Among Us 2, endlich enthüllt! Die Videospiel-Adaption von Bill Willinghams Fables-Comics wird sehnlichst erwartet.

Das erste Wolf Among Us-Spiel wurde im Jahr 2013 begonnen und veröffentlichte schließlich eine vollständige Sammlung aller fünf Episoden im Jahr 2015. Seitdem freuen sich die Fans auf eine Rückkehr zu Bigby Wolfs Geschichte, da das Spiel und die Comics genug Potenzial für viele andere Teile der Welt gelassen haben, um sie in The Wolf Among Us 2 zu erkunden. Im Jahr 2017 kündigten die Telltale Studios auf der San Diego Comic Con an, dass sie an einem zweiten Spiel arbeiten würden. Die Veröffentlichung wurde für 2018 festgelegt, verschoben auf 2019, und nach vielen Komplikationen schloss das Studio – keine gute Sache. Später wurde Telltale von LCG Entertainment zurückgebracht, und bei den Game Awards 2019 wurde das Spiel offiziell angekündigt. Die Fans waren begeistert zu sehen, dass es einen zweiten Teil in der Serie geben wird.

Das hat auch einen Grund, denn die besten Telltale Games-Titel bieten Spieler:innen zum Nachdenken anregende Erzählungen und interaktive Exzellenz, die nur wenige andere Entwickler erreichen können. Nun geht das Ganze einen Schritt weiter: Ein Twitter-Post von Geoff Keighley teilt nun mit, dass The Wolf Among Us 2 offiziell bei Telltale in Produktion ist, zusammen mit brandneuen Screenshots. Jüngste Updates über Deck Nine und Telltale bestätigten, dass am Spiel gearbeitet wurde, aber wenig mehr war der Öffentlichkeit bekannt, außer der Tatsache, dass Deck Nine an einem Vorproduktionsskript beteiligt war und das Spiel gemacht wurde. Die neuen Screenshots zeigen neue Szenen von Bigby im Gespräch und die aktualisierte Benutzeroberfläche des Spiels während einer Untersuchung.