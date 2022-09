The Witcher 3: The Wild Hunt: Riesen-Update für PC und Konsolen kommt noch 2022

CD Projekt hat bestätigt, dass die Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt noch in diesem Jahr für Konsolen und PC veröffentlicht wird.

Mehr zum Witcher 3-Update

Adam Kiciński, Präsident und gemeinsamer CEO von CD Projekt, dass das Spiel “auf dem richtigen Weg” sei, um – endlich! – im vierten Quartal 2022 veröffentlicht zu werden. Endlich, möchte man meinen! Er sagte auch, dass das Unternehmen erwartet, dass seine neue Witcher-Saga, die im März angekündigt wurde, aus “mehr als einem Spiel” bestehen wird. Die Veröffentlichung der neuen Generation von Witcher 3 sollte ursprünglich im vergangenen Jahr erscheinen, bevor sie auf das zweite Quartal 2022 verschoben wurde. Im April hat CD Projekt jedoch seine Veröffentlichung erneut gestoppt und brachte die Entwicklung ins Haus, um das Projekt abzuschließen.

Warum tut man sich das eigentlich an? Nun, der dritte Teil von Hexer Geralt gehört zu den erfolgreichsten Spielen, die es überhaupt gibt. CD Projekt gab im April 2022 an, dass das Witcher-Franchise über 65 Millionen Stück verkauft habe, darunter mehr als 40 Millionen Exemplare von The Witcher 3: The Wild Hunt. Somit dürfen wir uns auf ein Mega-Update freuen, und bislang ist immer noch nicht genau bekannt, was alles enthalten sein wird. Angeblich wurden auch Modder zu Rate gezogen, und schon alleine die lange Wartezeit lässt uns vermuten, dass uns mehr erwartet als nur ein reines Grafik-Update. Zudem wird das Update neue DLC-Gegenstände mitbringen, die „von der Netflix-Serie inspiriert“ sind. Das Beste: Dieses Update wird kostenlos für alle sein, die das Spiel bereits besitzen!