Wird das PS5-Upgrade von The Witcher 3 größer als geplant?

Noch 2021 soll The Witcher 3 ein Next-Gen-Upgrade erhalten. Die Anzeichen, dass es mehr als nur die Optik betrifft, verdichten sich!

Über The Witcher 3

Das Spiel erschien ursprünglich 2015 (zum Test) und hat nunmehr sechs Jahre auf dem Buckel. CDPR lässt sich davon aber nicht abhalten und hat uns 2020 ein Upgrade versprochen, dank dem sich das Game auch aktuell wieder in feinster Pracht spielen lässt. Dieser Next-Gen-Patch ist für 2021 geplant (Herbst ist wahrscheinlich) und kommt auf PC, PS5 und Xbox Serie. Bislang wurde stets vermutet, dass halt bei der Optikpracht ein wenig geschraubt wird: Höhere Auflösungen, höhere Framerates und ein bisschen Raytracing.

Das Next-Gen-Upgrade

Doch laut letzten Berichten ist das wohl noch nicht alles: Einer der beliebtesten Mods von The Witcher 3 könnte Teil des Updates der nächsten Generation sein, das später in diesem Jahr kommt. Halk Hogan, der Modder hinter The Witcher 3 HD Reworked Project (zur offiziellen Website), veröffentlichte einen Kommentar unter einem seiner neuesten Videos, in dem er erklärte, dass CDPR sich gemeldet hatte!“

Ich weiß, dass ich Anfang März eine neue HDRP-Vorschau angekündigt habe, aber ich habe die ganze Zeit geschwiegen. Tut mir leid, aber im Gegenzug habe ich einige gute Nachrichten und die Gründe, warum ich ruhig war und warum ich nicht zu viel zu zeigen habe. Ich denke, die wichtigste Nachricht ist, dass ich eine offizielle Nachricht von CDPR über die Zusammenarbeit erhalten habe. Obwohl es noch nicht sicher ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass HDRP in das offizielle Update der nächsten Generation aufgenommen wird.“

Hier ist Hogans neueste Vorschau – was haltet ihr davon?