Die neue The Witcher-Saga wird mehr als einen Teil umfassen

CD Projekt hat bestätigt, dass es plant, mehr als ein Spiel als Teil des nächsten großen Kapitels der Witcher-Serie zu veröffentlichen.

Mehr zur neuen Witcher-Saga

Das Unternehmen enthüllte im März, dass sein nächstes Witcher-Spiel “eine neue Saga” für das Franchise starten wird. Auf die Frage nach weiteren Details sagte Präsident und gemeinsamer CEO Adam Kiciński, dass das Unternehmen die Veröffentlichung einer Reihe neuer Witcher-Titel vorstelle. “Wir haben mehr als ein Spiel im Sinn”, bestätigte er. Vielleicht widmet man sich einer Schule (auch ganz neuen) pro Titel? „Die erste Saga bestand aus drei Spielen, also denken wir jetzt an mehr als einen Titel, aber wir befinden uns erst in der Vorproduktion des ersten Spiels aus der zweiten Witcher-Saga.“

Das Unternehmen bestätigte zuvor, dass der Open-World-Titel mit der Unreal Engine von Epic Games und nicht mit seiner proprietären REDengine erstellt wird, die bei früheren Witcher-Spielen und Cyberpunk 2077 verwendet wurde. Währenddessen sagte Kiciński auch, dass die aktualisierte Version von The Witcher 3: Wild Hunt “auf dem richtigen Weg” ist, um noch 2022 für Konsolen und PC veröffentlicht zu werden.