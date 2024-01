The Witcher 3: Eternal Hunt: Dieser Mod ändert wohl alles

The Witcher 3: Eternal Hunt ist in der Tat möglicherweise der beste Mod, den das Spiel bisher erhalten hat. Lest hier mehr darüber!

Mehr zu The Witcher 3: Eternal Hunt

Dieser Mod ist äußerst bemerkenswert, denn er bleibt der Vision des Teams von CD Projekt Red treu. Das bedeutet, er baut in praktisch jeder Hinsicht auf dem Kern-Gameplay-Erlebnis des Titels auf. Der Mod fügt Tarnung hinzu, Geralt kann in einen Frosch verwandelt werden, und es gibt so viele Qualitätsverbesserungen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Auch der Schöpfer des Mods, Apokryphos, warnt davor, dass dieses Paket ein wahres Ungeheuer sei. Hunderte von Features seien darin enthalten, und Mod-Fans können da so richtig in die Tiefe gehen. Denn unter anderem – das sind nur die Highlights, wenn überhaupt – erwarten euch mit Eternal Hunt solche Dinge:

Ein überarbeitetes Kampfsystem mit brandneuen Animationen

Über 100 neue Waffen, Rüstungssets und andere Ausrüstung

Animationen zum Essen und Trinken

Einzigartige Witcher-Schulanimationen und Movesets (ausgelöst durch die Ausstattung kompletter Witcher-Schulausrüstung)

Überarbeitete Ausdauer- und Targeting-Systeme

Ein neues Pariersystem

Verbesserte KI

Melee Rage-Funktion für Geralt

Eine Fülle von brandneuen zufälligen und Weltbegegnungen

Überarbeitetes Blut

Neue Wetterbedingungen

Tragbare Umhänge, Kapuzen und Masken

Sichtbare ausgerüstete Ausrüstung

Wie gesagt, das ist noch längst nicht alles. Zudem ermöglicht es dieser Mod euch auch, etwa Gwent vollständig auszublenden. Oder ihr werdet die Haltbarkeiten und das Gewicht von Gegenständen los, weil das Herumstopfen in eurem Inventar lästig wird. So oder so, das klingt alles nach einer hervorragenden Lösung – werdet ihr euch Eternal Hunt ansehen?