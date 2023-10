Gwent wird mit finalem Update 11.10 eingestellt – der Balancerat wird aktiviert

CD Projekt RED hält seine Ankündigung ein, die offizielle Unterstützung für Gwent noch 2023 einzustellen, dafür gibt es ein letztes Update.

Mehr zum Gwent-Update

Das Unternehmen kündigte auf der offiziellen Website von Gwent an, dass ein endgültiges Update kommt, aber die Zukunft des Kartenspiels endet nicht. Neben dem Balance-Update ist die Einbeziehung von “Gwentfinity”, das die Balance an die Spielerbasis übergibt. Die Ankündigung des Features kam letztes Jahr zusammen mit der Ankündigung vom „Ende“ des Spiels, also ist es etwas, was die Fans erwartet haben. Nicht alles wird in den Händen der Spieler sein, da CD Projekt Red ein Skelettteam beschäftigt, um seine Infrastruktur zu verwalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Spiel betriebsbereit bleibt und die Spieler im Allgemeinen die Kontrolle behalten.