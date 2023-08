The Walking Dead: Destinies angekündigt: Schreibt die Geschichte um

AMC und GameMill Entertainment arbeiten an The Walking Dead: Destinies, ein Choose Your Own Adventure-Spiel basierend auf der Serie!

Mehr zu The Walking Dead: Destinies

The Walking Dead: Destinies, das offiziell von IGN enthüllt wurde, wird es den Spieler:innen ermöglichen, die Geschichte von AMCs Live-Action-Adaption von Robert Kirkmans Zombie-Comic neu schreiben lassen. Fast wie die Telltale-Serie zum Spiel, oder? Ein Teil des Gameplays scheint Third-Person-Action-Sequenzen zu enthalten, in denen wir die Kontrolle über die großen Szenen aus der Show übernehmen, während andere uns die Entscheidungen der Autoren ändern lassen. Dazu gehört, dass Jon Bernthals Charakter Shane Walsh Rick Grimes ermordet, Shane als Anführer der Überlebenden positioniert und Rick in einen Zombie verwandelt. Wohin dieser Handlungsbogen führen könnte, werden wir wohl im Spiel erleben!