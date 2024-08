The Plucky Squire – der kühne Knappe reist ab 17. September 2024

Devolver Digital und All Possible Futures haben endlich das Veröffentlichungsdatum für das fabelhaft aussehende The Plucky Squire geteilt.

Markiert euch den 17. September 2024. Denn der entzückende Veröffentlichungsdatums-Trailer zeigt die 2D-Grafik des schönen Märchenbuch-Abenteuers, einschließlich der Hauptfigur Jot, die tatsächlich das Veröffentlichungsdatum des Spiels zusammenstellt. Wie süß! The Plucky Squire stammt von James Turner, einem langjährigen Pokémon-Künstler, und Jonathan Biddle, dem Schöpfer von The Swords of Ditto. Früher sahen wir bereits Gameplay-Material, also ich persönlich bin begeistert.

Durch die Kombination von 2D-Top-Down-Abenteuern und 3D-Open-World-Collectathons spielen wir als Jot, der Held des In-Game-Buches (auch The Plucky Squire genannt), während er zwischen 2D- und 3D-Welten springt, um die Welt zu retten und das Happy End des Buches zu retten. Da kommt dann der titelgebende Der mutige Knappe ins Spiel! Ursprünglich hätte der Titel schon 2023 erscheinen sollen, aber was sind schon ein paar Monate länger, für ein Happy End des Games? Hier der Trailer für euch!