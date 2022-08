Der mutige Knappe: 2023 kommt das bezaubernde The Plucky Squire

In Der mutige Knappe oder The Plucky Squire schlüpft ihr in die Haut von Bilderbuchfiguren. Seht hier einen Trailer zum Spiel und die offizielle Website des Games!

Mehr zu Der mutige Knappe

Die Figuren eines Bilderbuchs entdecken in The Plucky Squire eine dreidimensionale Welt außerhalb der Seiten ihres Buchs. Daher müssen sie zwischen 2D- und 3D-Welten springen, um in diesem bezaubernden Action-Adventure ihre Freunde zu retten. Das wirkt fast wie Evoland und dessen Nachfolger – ob es ähnlich irre wird? Dieses Abenteuer lässt euch Rätsel lösen, gegen Dachse boxen, mit einem Raketenrucksack fliegen und noch viele weitere reizvolle und überraschende Mini-Aufgaben lösen, während ihr der Held eines lebendigen Märchenbuchs werdet. Was wie eine Variation von Super Mario Odyssey klingt (und so sieht es im besten Fall auch aus), wirkt im Trailer von Der mutige Knappe richtig genial. Seht selbst!