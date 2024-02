The Plucky Squire bekommt neuen Gameplay-Trailer in der Mine

Der Verleger Devolver Digital und der Entwickler All Possible Futures zeigen neues Gameplay des Action-Adventure-Plattformers The Plucky Squire.

Mehr zu The Plucky Squire

The Plucky Squire folgt den magischen Abenteuern von Jot und seinen Freunden – Märchenbuchfiguren, die eine dreidimensionale Welt außerhalb der Seiten ihres Buches entdecken. Als der bösartige Humgrump erkennt, dass er der Bösewicht des Buches ist – der dazu bestimmt ist, seinen Kampf gegen die Kräfte des Guten für alle Ewigkeit zu verlieren – wirft er den heldenhaften Jot aus seinen Seiten und verändert die Geschichte für immer. Jot muss sich Herausforderungen stellen, anders als alles, was er je gesehen hat, wenn er seine Freunde vor Humgrumps dunklen Kräften retten und das Happy End des Buches wiederherstellen soll.

Also wechselt ihr flugs in diesem charmanten Action-Abenteuer zwischen 2D- und 3D-Welten – Rätsel lösen, Dachse vor euch her boxen, mit einem Jetpack fliegen und viele weitere entzückende und überraschende Mini-Herausforderungen genießen, während ihr zum Helden eines lebenden Märchenbuchs werdet. Das innovative Spiel von All Possible Futures und Devolver Digital wird 2024 für PC, PS5, Xbox Serie-Konsolen und Nintendo Switch erscheinen. Wie angekündigt gibt es für euch gleich unten den neuen Trailer in der Mine: