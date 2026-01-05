The Blood of Dawnwalker erscheint 2026, neues Video online

Rebels Wolves und Bandai Namco Entertainment präsentieren in einem neuen Video weitere Einblicke in The Blood of Dawnwalker.

Mehr zu The Blood of Dawnwalker

Pünktlich zum Januar-Vollmond, auch bekannt als der „Wolfsmond“, bekommen wir einen Vorgeschmack auf Spielinhalte, Cover-Artwork, Musik und mehr, bevor das Spiel im Jahr 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint. Dieser neue Teaser zeigt Charaktere, die eine zentrale Rolle in dem Abenteuer spielen werden, sowie bisher ungesehene Schauplätze aus der geheimnisvollen Spielwelt Vale Sangora. Das darin enthaltene Gameplay-Material stammt aus der aktuellen PC-Beta-Version des Spiels. Zusammen mit dem neuen Teaser enthüllt Rebel Wolves außerdem das offizielle Cover-Artwork des Spiels. Es zeigt den Protagonisten Coen – einen Dawnwalker, bei Tag ein Mensch, bei Nacht ein Vampir – vor einer Sonnenfinsternis. Das Artwork ist ein Hinweis auf die entscheidende Rolle, die beide Himmelskörper in der Welt von The Blood of Dawnwalker spielen. Rebel Wolves stellt zusätzlich das musikalische Hauptthema vor, kreiert vom leitenden Komponisten des Studios Nikola Kolodziejczyk. Aufgenommen wurde das Stück während einer Studiosession, bei der es vom AUKSO Kammerorchester aus Tychy aufgeführt wurde.

„Das musikalische Thema stützt sich stark auf Klänge und Instrumente, die mit dem Ort und der Zeit des Spiels verbunden sind – dem 14. Jahrhundert am Fuße der Karpaten. Wir wollten dieser Epoche und ihren Menschen Tribut zollen und dabei so nah wie möglich an der historischen Authentizität bleiben.“, erklärt Komponist Nikola Kolodziejczyk. Wir berichteten bereits in der Vergangenheit über den neuen Titel und seine Verwandtschaft zu The Witcher 3, das 2026 einen neuen DLC bekommt. Passend zum Wolfsmond und zum Ausblick auf das kommende Jahr hat das Studio ein spezielles Video erstellt, das auf das vergangene Jahr zurückblickt: von der ersten offiziellen Enthüllung über eine ausführliche Gameplay-Präsentation bis hin zur Präsenz auf den größten Branchenevents. Rebel Wolves feiert damit ein Jahr voller Ankündigungen, unterstützt durch das Feedback der Community und freut sich darauf, bald mehr zu teilen. The Blood of Dawnwalker wird von Rebel Wolves in Unreal Engine 5 entwickelt und erscheint 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite des Spiels!