Wie The Witcher 3? Gameplay von The Blood of Dawnwalker online

Das erste umfangreiche Gameplay-Video wurde für The Blood of Dawnwalker veröffentlicht, das neue RPG von einer Gruppe The Witcher 3-Entwicklern.

Zu The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker wird vom neuen polnischen Studio Rebel Wolves entwickelt und von Bandai Namco veröffentlicht. Es wird als „ein Einzelspieler-Open-World-Dark-Fantasy-Action-RPG mit einem starken Fokus auf Geschichte und Erzählung“ beschrieben. Das neue 20-minütige Gameplay-Video, das am Samstag uraufgeführt wurde, zeigt zum ersten Mal ein umfangreiches Gameplay, während der Protagonist Coen eine Stadt erkundet, gegen Banditen kämpft, seine Fähigkeiten verbessert und sich schließlich in einen Vampir verwandelt. Dieser Titel wird mit Unreal Engine 5 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S entwickelt, eine Veröffentlichung ist für das Jahr 2026 geplant.

Das im Trailer gezeigte Material wurde auf einem PC aus dem aktuellen Pre-Beta-Build des Spiels aufgenommen und spiegelt den Entwicklungsstand zum aktuellen Zeitpunkt wider – ohne nachträgliche Bearbeitung oder visuelle Nachbesserung. Dieses Material stellt nicht die finale Qualität oder den endgültigen Feinschliff des Spiels dar. Rebel Wolves legt großen Wert auf transparente und ehrliche Kommunikation und zeigt das Spiel bewusst in seinem aktuellen Produktionszustand. Ziel ist es, den Spielenden einen realistischen Eindruck davon zu vermitteln, wie sich das Projekt im Laufe der weiteren Entwicklung verändern und verbessern wird.

Sangora-Tal

In The Blood of Dawnwalker formen Erkundung und Entscheidungen der Spielenden Coens Reise. Vorgestellt während der Gameplay-Präsentation zur Sommersonnenwende, bildet das Sangora-Tal das Herzstück dieser immersiven Erzählung. Die Spielenden haben die Freiheit, vielfältige Landschaften zu durchqueren – von Sümpfen und hohen Gebirgen bis hin zu verlassenen Ruinen, düsteren Höhlen und den Schrecken, die darin lauern. Svartrau, die größte Stadt der Region, zeigt einen starken Kontrast zwischen Tag und Nacht: Tagsüber herrscht geschäftiges mittelalterliches Leben, das die Kontrolle durch ein Vampirregime verschleiert. Nachts hingegen offenbaren mondbeschienene Dächer verborgene Geheimnisse, wobei die Reaktionen der Bewohnerinnen und Bewohner vom Verhalten und den Entscheidungen der Spielenden beeinflusst werden.

Coens Doppelnatur und Kampfstil

Als Dämmerblut ist Coen weder vollständig menschlich noch ganz Vampir. Tagsüber kann er sowohl ein Schwert führen als auch magische Runen einsetzen, die sich in Form blutiger Narben auf seiner Haut zeigen. Nachts hingegen gibt Coen seinen übernatürlichen Instinkten nach und schaltet ein völlig neues Set an Fähigkeiten frei. Zu seinen nächtlichen Kräften zählen seine vampirischen Klauen sowie Schattenschritt – eine Fähigkeit, mit der er sich blitzschnell über Dächer bewegen kann. The Blood of Dawnwalker setzt auf ein richtungsbasiertes Kampfsystem, das jeder Auseinandersetzung dramatische Intensität und taktische Tiefe verleiht. Spielende müssen gegnerische Bewegungen genau beobachten, präzise blocken und Gegenangriffe im richtigen Moment ausführen, um Gegner strategisch und nahtlos auszuschalten.

Die vampirische Natur

Als Dämmerblut kämpft Coen mit einem unstillbaren Blutdurst, der sich in der Nacht verstärkt. Begleitet von visuellen Hinweisen im Spiel können Spielende Coens Hunger auf verschiedene Weise stillen – etwa durch das Trinken des Blutes besiegter Gegner, darunter Vampire, unschuldige Dorfbewohnende oder Tiere, oder durch den Einsatz spezieller Blutphiolen. Bleibt dieser Hunger ungestillt, schwächt das nicht nur Coens Fähigkeiten und Vitalität, sondern kann in kritischen Momenten dazu führen, dass er die Kontrolle verliert – mit potenziell tödlichen Folgen für wichtige Figuren der Handlung.

Rebel Wolves wird von Konrad Tomaszkiewicz geleitet, der Game Director von The Witcher 3 und Produktionsleiter/Sekundärspieldirektor für Cyberpunk 2077 war.