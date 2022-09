TGS 2022: Suikoden kehrt zurück – die Fans wurden erhört

Noch wichtiger für Suikoden-Fans scheint es, dass die Übersetzung der Spiele überarbeitet werden wird; die Lokalisierung dieser Spiele ist teilweise arg daneben gegangen. Zwar nicht so schlimm wie bei Breath of Fire 3, das euch wegen eines Übersetzungsfehlers im Deutschen buchstäblich in der Wüste in den sicheren Tod schickte, aber dennoch. Die Suikoden-Serie brachte zwischen 1995 und 2012 fünf Hauptspiele und eine Reihe von Spin-offs hervor, aber seit zehn Jahren hörte man nichts mehr von der Serie. Das hatte die ursprünglichen Entwickler des Games veranlasst, Eiyuden Chronicle zu schaffen – ein spiritueller Nachfolger zur Serie. Dieses Projekt hat es 2020 geschafft, zur erfolgreichsten Videospiel-Kickstarter-Kampagne zu werden, und nun hat Konami wohl Geld gerochen. Sei es, wie es sei, hier noch Vergleichs-Bilder für euch: