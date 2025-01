Teufel Cage Pro überzeugt im Langzeittest

Nach mehreren Wochen mit dem Teufel Cage Pro kann ich fast ausschließlich Gutes berichten. Das Headset gehört definitiv zu den besseren Headsets und überzeugt in vielen Bereichen, auch wenn es ein paar kleine Punkte gibt, die man wissen sollte. Für Gamer, die ein vielseitiges, kabelloses Headset mit tollem Klang suchen, ist das Cage Pro ein echter Kandidat, der das Gaming-Headset-Angebot von Teufel am oberen Ende abrundet. Vom guten Einsteigermodell Cage One für unter 100€ über Cage und Zola zum aktuellen Topmodell Cage Pro.

Das Cage Pro sitzt gut

Vieles von dem, was der Teufel-Kollege im Promo-Video erzählt, kann ich bestätigen. Mit ein paar kleinen Ausnahmen. Der Tragekomfort gehört tatsächlich zu den größten Stärken des Cage Pro. Die großen Ohrpolster fühlen sich angenehm weich an und bieten genug Platz für kleinere und größere Ohren. Sie umschließen die Ohren nahezu perfekt und dämpfen Außengeräusche ordentlich, was besonders bei intensiven Gaming-Sessions oder beim Musik hören hilfreich ist. Die Textil-Innenseite sorgt dafür, dass es auch bei längerer Nutzung nicht unangenehm warm wird – ein Wärmestau bleibt aus. Das geringe Gewicht des Headsets trägt zusätzlich dazu bei, dass es selbst nach stundenlangem Tragen kaum spürbar ist.

Ein kleiner Punkt für Brillenträger: Bei normalen Brillen sitzt das Headset tatsächlich ohne Probleme. Bei breiteren Brillenbügeln schließt die Muschel allerdings nicht mehr ganz perfekt ab. Es drückt zwar nicht, aber die Dämpfung der Außengeräusche ist dann minimal reduziert. Ein Kompromiss, der für die meisten wohl zu verschmerzen ist.

breite Klangkulisse

Teufel hat den Ruf, beim Klang keine Kompromisse einzugehen. Das Cage Pro macht hier keine Ausnahme. Die 40-mm-Linear-HD-Töner liefern einen ausgewogenen Sound mit kräftigem Bass, präzisen Höhen und griffigen Mitten. Egal ob Musik, Filme oder Gaming – der Sound bleibt klar und detailreich. Besonders beim Gaming zeigt das Headset dann, was es kann: Dank DTS Headphone:X® v2 entsteht ein realistisches 7.1-Virtual-Surround-Sound-Erlebnis. Schritte, Schüsse und Umgebungsgeräusche lassen sich genau orten, was in Shootern oder Battle-Royale-Spielen ein echter Vorteil ist. Aber auch in atmosphärischen RPGs oder beim Filmschauen taucht man komplett in die Soundkulisse ein. Für Musikliebhaber liefert das Headset ebenfalls ab – der Klang bleibt dynamisch und gut abgestimmt.