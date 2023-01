Das Teufel Cage One im Langzeittest

Mit dem Teufel Cage One kommen sofort nostalgische Gefühle auf. Das Leder an den Ohrmuscheln erinnert an die großen, schweren und manchmal auch sperrigen Kopfhörer, die per dehnbarem Spiralkabel an den Stereo-Anlagen hingen. Sie versprachen guten Sound und waren optisch den Headsets von Pilot:innen nachempfunden. Dieses Gefühl und das Gefühl von kaltem Leder, dass die Ohren perfekt umschließt, stellt sich beim neuen Gaming-Headset von Teufel ebenfalls ein. Dank großer Buchstaben auf der Innenseite ist dabei auch sofort klar, wie es aufzusetzen ist.

Reduziert formschön

Ich bin kein Freund von zu verspielten Designs. Ich mag es schlicht und funktionell. Böse Zungen behaupten gar, solch ein Design wäre unterkühlt und emotionslos. Das lässt sicher keine netten Rückschlüsse auf Personen zu, die solche Designs mögen. Gerade im Gaming-Bereich und hier besonders auch bei Headsets gibt es aber in Puncto Optik fasst alles, was vorstellbar ist. Für den E-Sport finde ich das ja auch OK, schließlich geht es ums sehen und gesehen werden. Aber zuhause auf der Couch vorm TV? Zum Glück sind die Geschmäcker verschieden und der Markt hat für alle etwas im Angebot.

Ein schlichtes und formschönes Headband aus flexiblem Federstahl mit zwei ausreichend groß dimensionierten Ohrmuscheln, plus ein super flexibles, mit Stoff ummanteltes Kabel in schlichtem Grau: so präsentiert sich das Teufel Cage One. Außen auf der Ohrmuschel groß das Teufel-Logo und innen die großen Buchstaben L und R, um das Headset auch richtig aufzusetzen. Mehr braucht es nicht. Die angenehm weichen Polster bieten einen hohen Tragekomfort, der selbst nach mehreren Stunden kaum nachlässt. Wo Teufel draufsteht steckt wieder einmal Qualität drin.