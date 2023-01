Teufel Zola Test: Das farbenfrohe Gaming-Headset im Test

Wer mich kennt, weiß, dass ich nichts mehr hasse, als wenn ein neues Produkt in meinen Händen landet und ich mal zur Bedienungsanleitung greifen muss, um das Ding einmal in einer Basisvariante ausprobieren zu können. Und sind wir mal ehrlich, was soll da bei einem Headset schon schiefgehen. Ich hatte einen ordentlichen Respekt vom Aufziehen der Ohrpolster, weil im Netz viele Tester:innen sich darüber beschweren, aber das ging mir ziemlich leicht von der Hand.

Falls die Entscheidung doch schwer gefallen ist und ihr Angst habt, die falsche Wahl getroffen zu haben, so könnt ihr gleich passendes Zubehör (z.b. ein weitere Farbkombination für Cover, Mikrofonschutz und Ohrpolster) dazu bestellen. Die Kombinationen lassen sich natürlich im Gebrauch dann auch noch mischen, wenn ihr es ganz bunt treiben wollt. Positiv fällt noch auf, dass Teufel die Produkte klimaneutral verschickt und für die Nachweisbarkeit eine Urkunde von Climatepartner verlinkt haben. Gerade in der aktuellen Zeit kann die Bedeutung von jeder noch so kleinen Aktion in diese Richtung nur bejubelt werden. Bitte mehr davon auch gerne von anderen Big Playern.

Weniger leicht erging es mir allerdings bei der Inbetriebnahme des Geräts selbst. Ich habe alles zusammen gebaut und das Zola beim PC angesteckt, aber es kam kein Ton im Innenohr an. Was ist das los, dachte ich mir und hab gleich mal das Headset beim PS5-Controller angesteckt, mit dem selben Ergebnis. Muss ich nun doch die Bedienungsanleitung bemühen, dachte ich mir in diesem Moment. Doch dann habe ich noch die Einkerbung am Klinkenstecker bemerkt und durch das Drehen des Anschlusses beim Zola selbst, habe ich nun endlich Musik, Spielsound und auch den Voice-Chat wahrgenommen. Für andere vermutlich ein Klacks, doch für mich als Wireless-Headset-Nutzer eine Herausforderung.

Die Anprobe

Der Teufel Zola Kopfhörer sitzt gut an meinem Kopf, doch habe ich nicht das sattelfeste Gefühl, dass ich beispielsweise beim Real Blue NC hatte. Dies liegt vermutlich am Anpressdruck der Ohrpolster und auch dem Material derer. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Headsets, kommt das Gaming Headset (es ist das zweite des Audiospezialisten neben dem Teufel Cage) mit Stoff- statt (Kunst-)Lederüberzügen daher. Das hat zwar den Nachteil, dass der Hörer marginal leichter rutscht, dafür schwitzt man aber wesentlich weniger, da die Belüftungseigenschaften von Stoff wesentlich besser sind. Die Hörmuschen umschließen die Ohren vollkommen und selbst für mich als Brillenträger ist die erste Anprobe richtig angenehm. Die Länge des Kopfbügels lässt sich durch einfaches Ziehen bzw. Zusammenschieben verändern. Hier fiel mir nur auf, dass die Einrastevertiefungen etwas klein sind und ich bin mir nicht sicher, wie langlebig diese sind. In den ersten Wochen konnte ich hier allerdings noch keine Abnutzungen feststellen.

Die Länge des mitgelieferten Kabels ist für mich ideal, wobei es für manche Spieler:innen unter Umständen etwas zu lang sein könnte.

Der Soundcheck

Im Soundcheck bekam es der Hörer neben Twitch-Streaming, Gaming-Sessions auch mit verschiedenen Musikrichtungen wie Klassik, Techno und Rock zu tun. Und alle Hürden konnte das Zola nehmen. Einzig im Tieftonbereich klingt der Hörer für mich persönlich etwas dumpf, aber das kann ein subjektiver Eindruck sein. Dennoch wirkt es für mich, als hätte Teufel hier einen guten Allrounder geschaffen, der alle Anwendungsgebiete gut abdeckt. Während die über das Mikrofon aufgenommene Stimme in Gaming-Sessions sehr gut zu verstehen ist, wäre beim Aufzeichnen von Podcasts oder beispielsweise Streams noch etwas Luft nach oben. Für zusätzliche räumliche Tiefe würde ich euch die enthaltene 7.1.USB-Soundkarte empfehlen, die natürlich nicht mit einer verbauten konkurriert, aber trotzdem euch nochmals einen tollen Mehrwert beim Headset bietet (vor allem im Falle von Laptop-Nutzer:innen, die nicht so einfach eine weitere Hardwarekomponente einbauen bzw. bestehende ersetzen können). Den 7.1 Surround Sound könnt ihr per Knopfdruck auch einfach ausschalten, sollte euch danach sein.

Die Zola Software

Wenn ihr persönlich noch etwas nachjustieren wollt, so bietet Teufel eine eigene Software an. Diese findet ihr auf der Webseite von Teufel. Sobald diese installiert ist, warten einige Spielereien auf euch, wie beispielsweise ein “Magic-Voice”-Stimmverzerrer, aber auch die durchwegs sinnvolle Möglichkeit den Sound nach den eigenen Vorlieben anzupassen.