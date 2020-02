Terratec ChargeAIR All Desk: Kabellose Energieversorgung

Der Terratec ChargeAIR All Desk kommt unter dem Motto „Ordnung ist das halbe Laden“ in den Handel. Smartphone, Smartwatch und Kopfhörer können so kabellos geladen werden – lest hier mehr!

Über den ChargeAIR All Desk

Die Ladestation wird so wie das von uns getestete Produkt ChargeAIR All Light sowohl Smartphone, Apple Watch und die Apple AirPods kabellos und platzsparend mit neuer Energie versorgen. Das Gerät bietet einen Smartphone-Ständer, auf dem das Phone induktiv geladen wird. Gleichzeitig lässt sich das Smartphone aufgrund der aufrechten Position für Video-Chats oder zum Mediengenuss nutzen. Direkt daneben befindet sich der Ladebereich für die Apple Watch und die Apple AirPods. Während die Watch um den Charging-Plug gelegt und kabellos mit Strom gespeist wird, befindet sich auf der Oberseite der Ladebereich für die AirPods.

In Sachen Effizienz lässt sich der ChargeAIR All Desk nichts nachsagen. Dank einer maximalen Ausgangsleistung von 10 Watt sind aufgelegte Smartphones in kurzer Zeit wieder einsatzbereit. Die Watch empfängt die neue Energie mit bis zu 2 Watt, die AirPods nehmen bis zu 3 Watt entgegen. Der Input des Chargers liegt bei 5 bis 12 Volt und 3 A. Das Design der kabellosen Ladestation ist wie alle anderen ChargeAIR-Produkte minimalistisch. In matt gehaltenem Schwarz heben sich lediglich das helle TERRATEC-Logo und die blaue LED, die den Ladestatus anzeigt, ab. Ab sofort ist die ordnungsliebende Ladelösung zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49,99 EUR im Handel erhältlich.