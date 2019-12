TERRATEC ChargeAIR All Light Test: Aufgeräumtes Laden mit Lampe

Die TERRATEC ChargeAIR All Light verspricht Beleuchtung und eine Ladestation für all eure Apple-Geräte. Was diese Lampe kann, klärt dieses Review!

Ähnlich wie der TERRATEC ChargeAIR All, den TERRATEC bereits im Aufgebot hat, sollen euer Smartphone, eine Apple Watch und die AirPods gemeinsam geladen werden können. Der Vorteil liegt dabei klar auf der Hand: Weniger Kabelgewirr, ein Gerät für alles und nebenbei sieht der Ladevorgang dabei wesentlich ordentlicher aus.

Das Auspacken der ChargeAIR All Light

Gleich beim Öffnen der Verpackung wird euch bewusst gemacht, dass diese Lampe edel wirkt. Das Weiß und das Silber harmonieren gut miteinander, und das geringe Gewicht sorgt dafür, dass ihr die Lampe im Bedarfsfall schnell umstellen könnt. Die TERRATEC ChargeAIR All Light ist eine Schreib- oder Nachttischlampe und bietet einen ganz besonderen Bonus. In ihrem Standfuß ist ein induktives Ladepad verbaut, auf dem Smartphones geladen werden können. Mehr noch – zusätzlich verfügt die Lampe über eine integrierte Aufladestation mit Lightning-Stecker für die Apple AirPods sowie einen Charger für die Apple Watch.

Das Verkabeln des Geräts ist einfach. Das mitgelieferte Netzteil wird einfach mit der Lampe verbunden und an die Steckdose gesteckt. Danach könnt ihr die Lampe sofort nutzen und auch die Ladefunktion verwenden. Sobald die ChargeAIR All Light dort steht, wo ihr sie haben wollt, seid ihr fertig mit der Installation. Zur Technik: Die LED strahlt mit 5 Watt, Smartphones werden mit bis zu 10 Watt gespeist, und die Apple Watch wird mit 1,75 Watt geladen. Genauso bekommt ein AirPods-Ladecase, das in die integrierte Aufladestation gesteckt wird, 1,75 Watt spendiert. Ein weiterer USB-Anschluss für andere Geräte steht zur Verfügung.

In der Praxis

Die vier berührungssensitiven Knöpfe auf dem Standfuß der Lampe sind nebeneinander angebracht. Die Reihenfolge ist wie folgt: Heller, Ein/Aus, Lichtfarbe ändern, Dunkler. Der exklusive Slot für die AirPods (1. und 2. Generation) macht Sinn und lädt sowohl euer Ladecase als auch die sich im Inneren befindlichen AirPods problemlos auf. Das macht die ChargeAIR All Light sehr gut, genauso wie die Beleuchtung mit vier unterschiedlichen Farbtemperaturen und einer stufenlos einstellbaren Dimmung. Die Lampe lässt sich an zwei Stellen (Standfuß und Kopf) neigen, aber nicht drehen. Mehr noch, beim Bewegen klackert das Gerät ein wenig.

Das sollte kein großes Problem darstellen, gibt aber Abzüge bei der Wertigkeit. Rund um die Ladestelle der AirPods gilt es, eure Apple Watch aufzuladen. Das Anbringen der Watch sowie das Laden selbst funktioniert gut – genauso wie das Legen eures Smartphones auf das große Blitz-Symbol der ChargeAIR All Light. Doch gerade beim Laden über Nacht fiel mir auf, dass meine Watch und mein iPhone beim Abnehmen am Morgen manchmal sehr warm waren. Wirklich reproduzieren konnte ich den Hergang nicht; vielleicht habe ich die Geräte ungünstig platziert? Das passiert bei anderen Induktivladern jedenfalls nicht und war tatsächlich bemerkenswert.