Tales of Arise bekommt eine Demoversion für alle

Vor dem Start von Tales of Arise im September hat Bandai Namco geteilt, dass das Spiel eine Demo auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S bekommt.

Über Tales of Arise

Wir wissen seit einiger Zeit, dass der neueste Eintrag in Bandai Namcos beliebter RPG-Serie in der neuen und letzten Generation erscheinen würde (die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen des Spiels wurden Anfang dieses Jahres angekündigt), aber jetzt wissen wir, dass wir sie noch früher ausprobieren können. Bandai Namco hat angekündigt, dass nächste Woche eine spielbare Demo eintreffen wird, die ab 18. August auf PlayStation- und Xbox-Plattformen verfügbar ist. Tales of Arise wurde ursprünglich auf der E3 2019 für die Veröffentlichung im Jahr 2020 angekündigt.

Seitdem hören wir jedoch immer wieder bruchstückhaft mehr über das Spiel. Wir berichteten bereits von einer Verzögerung des Releases, einem neuen Releasetermin, und dann ging es Schlag auf Schlag. Wer Trailer sehen will, kann dies hier und auch hier tun. Tales of Arise wird am 10. September 2021 veröffentlicht. Alle, die die PS4- und Xbox One-Version kaufen, erhalten auch ein kostenloses Upgrade auf die PS5- oder Xbox Series X/S-Version des Spiels. Wartet ihr schon auf Tales of Arise beziehungsweise werdet ihr die Demo ausprobieren?