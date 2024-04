Genshin Impact 4.6 ist da: Arlecchino und neue Gebiete freigeschaltet

Mit Genshin Impact 4.6 kommen neue Umgebungen und neue Charaktere. Was uns genau erwartet, lest ihr gleich hier!

Über Genshin Impact 4.6

Vor ein paar Stunden ist das Genshin Impact 4.6 Update auf allen Plattformen live und bringt Arlecchino als spielbaren Charakter und Weekly Boss, eine neue Region in Fontaine, das Inazuma-Musikfestival und mehr. Was die neuen Gebiete betrifft, so wurden die Nostoi-Region, Sea of Bygone Eras und Bayda Harbor mit neuen Ereignissen, neuen Monstern und einem TCG-Update hinzugefügt, das neue Charaktere und Aktionskarten einbringt. Die Vorinstallation ging vor ein paar Tagen mit einem größeren Download als üblich live, wer dies noch nicht erledigt hat. Auf einem iPhone 15 Pro beträgt der Download für das Update nach dem Vorladen etwas unter 500 MB. Wer den Download nicht erledigt hat, wird ein größeres Update vor sich haben. Hier ist der “Two Worlds Aflame, the Crimson Night Fades” Charaktertrailer für euch: