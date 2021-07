Neue Trailer zu Tales of Arise veröffentlicht – seht sie hier

Das neue Tales of Arise wurde nun mit zwei weiteren Videos beglückt. Worum es genau im Titel geht, klären wir gleich! Zur offiziellen Website des Spiels kommt ihr hier.

Trailer #1

Tales of Arise wird am 9. September 2021 in Japan und am 10. September 2021 weltweit für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S und PC veröffentlicht. Grund genug für das Team hinter dem Game, neue Videos zu veröffentlichen. Eines ist auf Englisch und bietet einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Funktionen. Ein anderes Video auf Japanisch wird etwas detaillierter und bietet spezifische Beispiele für einige Situationen. Zuerst ist hier der englische Trailer. Nachdem es einige Charaktere gezeigt hat, beschäftigt es sich mit Angeln, Kochen und mehr in Tales of Arise.