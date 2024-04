Fortnite Festival unterstützt ab sofort Rock Band 4-Gitarren

Fortnite Festival (ein Rock Band -Modus, der im Dezember in Fortnite debütierte) unterstützt jetzt mehrere Rock Band 4 -Controller auf PlayStation, Xbox und PC. Das ist es, das ist die Newsmeldung! Alle, die eine kompatible Plastikgitarre besitzen, können sie verwenden, um neue Pro Lead- und Pro-Bass-Teile in jedem Jam-Track zu spielen. Diese Teile haben farbige Noten für jede Spur, die mit den Tasten des Gitarrencontrollers übereinstimmen. Sie enthalten auch Hammer- und Pull-off-Noten – genau wie Rock Band und Guitar Hero . Epic Games (das 2021 den Rock Band -Entwickler Harmonix gekauft hat, um Musikerlebnisse für Fortnite zu schaffen) plant, in der Linie Unterstützung für mehr Peripheriegeräte hinzuzufügen. Hoffentlich werden die Entwickler die Whammy-Bar nützlicher machen, als auch einen visuellen Effekt auszulösen.

Emotes in Fortnite

In der Zwischenzeit hat Epic eine Einstellung hinzugefügt, die es uns ermöglicht, bestimmte Emotes zu verbergen, die andere oft zum Trolling in Battle Royale verwenden. Zum Beispiel möchte ein Spieler, nachdem er eliminiert wurde, vielleicht nicht, dass ein Rivale das “Take the L”-Emote verwendet, was beinhaltet, die Form eines “L” (für “Verlierer”) auf seiner Stirn zu machen und einen albernen Tanz zu machen. Die Einstellung hält die Spieler nicht davon ab, Emotes zu verwenden, und sie blendet vorerst nur vier davon aus. Irgendwie ist eines der Emotes, die die Einstellung nicht verbirgt, ein persönlicher Favorit namens “Rage Quit”. Was haltet ihr davon?