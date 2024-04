That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles kommt auf Nintendo Switch

Bandai Namco bestätigt, dass That Time I Got Reincarnated as a Slime am 8. August 2024 als Side-Scrolling-RPG auf Nintendo Switch kommt.

Mehr zu Reincarnated as a Slime

Das Spiel mit dem eingängigen Titel That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles wird die erste Spieladaption der Serie sein und verspricht, viele der gleichen Story-Punkte wie ihr Ausgangsmaterial zu behandeln, darunter Rimurus Begegnungen mit den Kijin, Kämpfe gegen Falmuth und viele mehr. Aber das soll nicht heißen, dass dies alles ein vertrautes Gebiet für Fans der Serie sein wird, da das Spiel auch neue Handlungsstränge und Charaktere des OG-Autors Fuse enthalten wird. In diesem Action-RPG dreht sich alles um auffällige Combo-fokussierte Kämpfe, aber aus dem Enthüllungstrailer scheint es auch eine gute Menge an Beziehungsmanagement und Stadtbau zu geben, um die Dinge interessant zu halten.