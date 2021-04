Tales of Arise Release-Termin enthüllt (+neuer Trailer)

Bandai Namco enthüllte nun endlich den Tales of Arise Release-Termin. Demnach erscheint der neueste Eintrag der mehr als 25 Jahre bestehenden Tales of-Marke am 10. September 2021 für PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

Was erwartet euch im Spiel?

Mit Tales of Arise taucht ihr in die Geschichte einer Welt ein, die aus Rena besteht, dem Stern, der den Planeten Dahna seit 300 Jahren mit eiserner Faust regiert. Die Rena haben Dahna seiner natürlichen Ressourcen beraubt und dafür den Großteil der Bevölkerung des Planeten versklavt. Diese Geschichte folgt dem Kampf zur Befreiung der Dahnäer von ihrem Schicksal und wird durch die Augen von Alphen, einem maskierten Dahnäer, der für die Befreiung seines Volkes kämpft und Shionne, einem Mädchen aus Rena erlebt, das auf der Flucht vor ihren Landsleuten ist. Auf ihrer Reise werden sie von verschiedenen Charakteren, wie Rinwell und Law, begleitet, die ihnen in ihrem Kampf für die Freiheit helfen.

Tales of Arise führt die DNA des Franchises fort und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe mit dem von BANDAI NAMCO Studios entwickelten “Atmospheric Shader”, der der Grafik einen neuen Touch verleiht und sie wie handgezeichnet aussehen lässt. Dies erhöht die Immersionzusammen mit einer lebendigen neuen Welt, in der sie zahlreiche Biome erforschen. Das Kampfsystem wurde ebenfalls weiterentwickelt, indem mehr direkte Effekte und Angriffe hinzugefügt wurden, um ein besseres Gefühl für das Spektakel und ein direkteres Feedback den Spielerinnen und Spielern basierend auf ihren Aktionen zu bieten.