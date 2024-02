Alle Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass Kurs im Überblick

Da kommt die Kalimari-Wüste aus Nintendo 64-Tagen auf uns zu, aber auch Marios Piste 3 vom Super Nintendo-System wird auf der Switch erscheinen. Von der Nintendo Wii gibt es den Pilz-Schlucht-Kurs, und aus Mario Kart Tour kommt die Sydney-Spritztour für alle. Für mich persönlich ein Highlight: Von Mario Kart DS erscheint die Waluigi-Flipper-Strecke, sie sorgt für knalliges Chaos. Vom Gameboy Advance bekannt dürfen wir durch das Schneeland fahren, und auch New York aus Mario Kart Tour kommt als New-York-Speedway auf die Nintendo Switch. Wollt ihr das Ganze in Action erleben? Seht hier den Trailer zur zweiten Welle:

Die dritte Welle

Wie schon in den beiden vorangegangenen Wellen wurden hier wieder zwei Cups à vier Strecken freigeschalten. Im Trailer sehen wir die herbstliche Umgebung vom Blätterwald, der ursprünglich in Mario Kart Wii erschien. Die gemütliche musikalische Untermalung lässt euch gleich heimelig fühlen, und danach folgt eine Regenbogenstrecke, nämlich jene aus Mario Kart 7. Bereit für Stress pur? Ohne seitliche Begrenzungen und jeder Menge Potenzial für den freien Fall geht es da richtig zur Sache. Danach wird das Buu Huu-Tal von Mario Kart Super Circuit (Game Boy Advance) vorgestellt, bevor es mit einer Berliner Strecke aus Mario Kart Tour weitergeht.

Ebenfalls aus Mario Kart 7 für den 3DS kommt der Alpinpass in unser Mario Kart 8-Erlebnis, und die Peach-Gärten aus Mario Kart DS werden ebenfalls in das Game kommen. Hier scheint es wieder einen guten Mix aus gemütlichen Strecken und fordernden Kursen geben, Abwechslung wird wohl groß geschrieben! Damit Mario Kart Tour auf seine Quote kommt, gibt es dann noch eine Strecke quer durch London, bevor man sich auf den Merry Mountain begibt. Dieser stammt ebenfalls vom Mobiltitel der Serie, man merkt also schon, wo sich Nintendo seine Inspirationen holt: