Super Mario Bros. Wonder (Switch): Die ersten Tests überschlagen sich mit Lob

Am 20. Oktober 2023 erscheint Super Mario Bros. Wonder, der wohl letzte große 2D-Mario-Titel für die Nintendo Switch. Wird es ein Klassiker?

Zum jetzigen Zeitpunkt, am 19. Oktober, sind auf Metacritic 80 Testberichte online, und der Mittelwert daraus beträgt satte 93 von 100 Punkten. Gerade in Zeiten wie diesen, wo Spiele wie Starfield schnell verteufelt werden, die Konsolenkrieger:innen wieder voll auf sozialen Medien unterwegs sind und große Franchises für schnelles Geld ausgebeutet werden, ist das eine starke Leistung. Der neueste Eintrag im wohl bekanntesten Spiele-Franchise der Geschichte bringt euch zurück ins 2D-Land von Super Mario, und alle Testberichte sind sich einig: Das ist nicht nur eine aufgewärmte Geschichte von anno dazumal, sondern ein richtig gutes Spiel geworden. Sowohl die Grafik, das Leveldesign, die Steuerung wie auch die generelle Präsentation sind eines Nintendo-Titels würdig und eine gelungene Verabschiedung der Nintendo Switch-Konsole, die wohl 2024 einen Nachfolger bekommt.

Neue Power-up-Kräfte, eine Vielzahl von verschiedenen spielbaren Charakteren (sie unterscheiden sich im Gameplay übrigens nicht), ein optionaler Leicht-Modus (wenn ihr Yoshi steuert oder Mopsie), viele versteckte Goodies und Herausforderungen und nicht zuletzt der an allen Ecken und Enden zu erkennende Spielspaß machen Super Mario Bros. Wonder zu einem Anwärter auf das Spiel des Jahres 2023. Dabei wurde noch nicht mal die Wunderblume erwähnt, die euch beim Einsammeln mit einer wahren Effektflut überhäuft: Veränderungen des Levels, des Spielziels, der Gravitation und sogar eurer Charaktere sind dabei möglich. Man weiß nie, was als Nächstes kommt, und das macht diesen neuen Eintrag in der Super Mario-Serie so reizvoll. Gleichzeitig ist er für Jung und Alt gleichermaßen geeignet – eine Gratwanderung, die nicht viele Games schaffen. Freut ihr euch schon drauf?