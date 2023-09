Berichte: Nintendo zeigte neue Konsole auf der gamescom 2023

Nintendo zeigte Tech-Demos für seinen Nintendo Switch-Nachfolger hinter verschlossenen Türen auf der gamescom 2023, wie es verstanden wird. Und das, obwohl noch für 2023 ganz schön viel ansteht!

Es wird ernst mit der Switch 2

Laut Berichten von Eurogamer, VGC und mehr zeigte Nintendo privat eingeladenen Entwicklern, die speziell technische Demos für seine Spielekonsole der nächsten Generation vorbereiteten, die im nächsten Jahr auf den Markt kommen könnten. Es wird davon berichtet, dass eine “Switch 2”-Demo eine verbesserte Version des Switch-Launch-Titels The Legend of Zelda: Breath of the Wild war, die mit einer höheren Bildrate und Auflösung lief als das ursprüngliche Spiel, auf Hardware, die auf die Spezifikationen der neuen Konsole abzielte (aber es gab keinen Hinweis, dass das Spiel tatsächlich wieder veröffentlicht wird). Eine andere Quelle behauptete, dass Nintendo The Matrix Awakens (eine Unreal Engine 5-Demo) präsentiert hat. Sie wurde 2021 präsentiert, um die Leistungsfähigkeit von der PS5 und Xbox Serie X vorzuzeigen. All diese Power, nun portabel? Wir werden es sehen.

Die Demo soll mit Nvidias DLSS-Upscaling-Technologie ausgeführt worden sein, mit fortschrittlichem Raytracing und Grafiekn, die mit den Konsolen der aktuellen Generation von Sony und Microsoft vergleichbar sein sollen. Das würde auch bei schwächerer Hardware Auflösungen von bis zu 4K ermöglichen – und auch die neueste Nintendo-Konsole soll tragbar verwendet werden können, zudem spricht man von Abwärtskompatibilität zu aktuellen Switch-Spielen der ersten Generation. Ob dann die jetzigen Spiele mit höherer Bildrate oder gar noch schöner gerendert laufen können? All dies bleibt Spekulation, denn Nintendo hat seine Konsolenpläne der nächsten Generation noch nicht öffentlich diskutiert. Glaubt man der Gerüchteküche, so ist eine Einführung der nächsten Nintendo Switch 2 (oder wie die Konsole dann auch immer heißt) irgendwann vor Weihnachten 2024 geplant. Warten wir’s ab!