Summer Game Fest 2026: Play Days finden von 6. bis 8. Juni statt

Das Summer Game Fest 2026 (wir berichteten bereits) gab Details für seine jährliche persönliche Veranstaltung Play Days und The Game Business Live preis.

Mehr zum Summer Game Fest 2026

Diese werden nach der diesjährigen Live-Show im Juni stattfinden. Die nur auf Einladung zugänglichen SGF: Play Days, produziert von iam8bit, werden vom 6. bis 8. Juni stattfinden. Diese Veranstaltung wird es den teilnehmenden Medien und Content-Erstellern ermöglichen, einige der Spiele in Geoff Keighleys Live-Show auszuprobieren, die für den 5. Juni 2026 geplant ist. Die Live Kickoff-Show, moderiert von Keighley und produziert vom Team hinter den Game Awards, findet um 2 Uhr PT statt (17 Uhr ET, 22 Uhr GMT), mit „Weltpremieren, neuen Videospielankündigungen, exklusivem Gameplay und mehr“. Diese Veranstaltung wird auch live gestreamt, und der öffentliche Ticketverkauf wird nach Angaben der Organisatoren später in diesem Frühjahr in den Verkauf gehen.

Darüber hinaus wird die diesjährige persönliche Veranstaltung die Rückkehr des B2B-Events The Game Business Live sehen, das am 8. Juni stattfinden wird und „Top-Stimmen der Branche“ zeigen wird, die „aufschlussreiche Diskussionen über wichtige Veränderungen, Herausforderungen und Chancen, die die globale Videospielindustrie prägen“ teilen. Das Summer Game Fest 2025 verzeichnete mehr als 50 Millionen Livestream-Zuschauer während der zweistündigen Show, was laut den Organisatoren die höchste Zuschauerzahlen der Veranstaltung darstellt. Die Veranstaltung enthielt unter anderem Capcoms Resident Evil Requiem, das die Show abschloss. Ryu Ga Gotoku Studio enthüllte einen neuen Blick auf sein Spiel, ein Wu-Tang-Spiel wurde angekündigt, und IOI Interactive kündigte mehrere Spiel-Crossovers an.