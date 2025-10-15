Das Summer Game Fest 2026 findet am 5. Juni statt

Die jährliche Live-Show des Summer Game Fest wird am Freitag, den 5. Juni 2026, zurückkehren, haben die Organisatoren bestätigt.

Zum Summer Game Fest 2026

Die Ausgabe 2026 des Sommer-Gaming-Events von Produzent Geoff Keighley findet laut ihm am neuen Veranstaltungsort des Dolby Theatre in Hollywood, Kalifornien, statt und verspricht „neue Videospielankündigungen, Überraschungen und Enthüllungen“. Wie üblich wird die Live-Veranstaltung für die Öffentlichkeit zugänglich sein, wobei die Tickets im Frühjahr 2026 in den Verkauf gehen sollen. Das Summer Game Fest 2025 fand im Juni statt und verzeichnete mehr als 50 Millionen Livestream-Zuschauer während der zweistündigen Show, was laut den Organisatoren die höchste Zuschauerzahl je nach Angaben der Veranstaltung darstellt.