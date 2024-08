Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune und Dunan Unification Wars kommt im März 2025

Konami hat es offiziell gemacht! Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune und Dunan Unification Wars kommt am 6. März 2025 für PC und Konsolen. Nach dem Erfolg von Eiyuden Chronicles hat uns Konami ja eine Weile warten lassen!

Termin für Suikoden 1 und 2

Genauer gesagt kommt das Spiel nun für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie-Konsolen und Nintendo Switch, dies gab Konami bekannt. Digitale Vorbestellungen sind jetzt für alle Plattformen außer der Nintendo Switch verfügbar, dort beginnen die Vorbestellungen am 6. September. Vorbestellungen für physische Ausgaben beginnen schon heute. Die folgenden herunterladbaren Inhalte sind in Vorbestellungen für die digitale Ausgabe enthalten:

57.300 Potch (die Währung in Suikoden )

) Glücksrune – Verdoppelt die gesammelte Erfahrung

Wohlstandsrune – Verdoppelt die gesammelten Potch

Worum geht’s in Suikoden?

Das Schicksal eines Helden ist in den Sternen geschrieben. Deshalb bietet jeder Suikoden-Teil 108 rekrutierbare Charaktere, da die Geschichte von 108 Sternen spricht, die zusammenarbeiten. Nun werden die beiden wohl besten Teile der Serie in HD remastered! In Teil eins (hier geht’s zu unserem Test des Spiels) geht die Geschichte schon emotional los. Ein einst renommierter Held verwandelt sich in einen gewalttätigen Tyrannen, und ein Imperium verfällt in den Niedergang. Eine Befreiungsarmee erhebt sich in einem Akt der Rebellion gegen eine unterdrückende Herrschaft. Einer nach dem anderen versammeln sich die 108 Sterne des Schicksals, um den Lauf der Geschichte zu verändern.

Ein direkter Nachfolger des Spiels ist dann Suikoden 2. Der Held dieser Geschichte und sein Freund Jowy sind Mitglieder der Unicorn Youth Brigade, die an einem langwierigen Grenzstreit zwischen dem Highland Kingdom und den Stadtstaaten von Jowstown teilgenommen hat. Ein paar Monate zuvor wurde ein Nichtangriffspakt zwischen den beiden Streitkräften unterzeichnet, die beide froh waren, dass die Kämpfe ein Ende sehen würden. Verborgen unter dem momentanen Frieden schwelten jedoch die Feuer eines neuen Krieges weiter…

Über das Remaster